Güllaç nasıl yapılır? (Ramazan ayının lezzeti güllaç tarifi)

Haberler - İHA 01.04.2022 - 16:30
Ramazan ayında iftar sofralarına daha çok hafif gıdaların tercih edileceğini belirten tatlıcılar, damak tadının ise yine güllaçla tamamlanacağını kaydetti.
Bursalı börek ustası Hasan Acar, iftar sofralarının baş tacı güllacın nasıl yapıldığını tek tek anlattı.
Süt, şeker, kavrulmuş fındık içi, Antep fıstığı, özel yufkanın kullanıldığı güllaç tatlısının ramazan sofralarına lezzet kattığını belirten Acar, “Bir tepsi için 10-12 tane yufka yeterlidir. 3 kilogram süt ve 200 gram şeker. Ama ben esmer şeker kullandım. Hafif olan tatlıyı biraz daha hafifleştirdim. Meyve de kullandım. Yaz aylarında hazmını kolaylaştırmak istedim. Ayrıca diyabet hastaları da gönül rahatlığı ile yesin istedik. Bir porsiyon tatlıda 230 kalori bulunuyor. Bunun için yemek isteyenler için tavsiye edilen tek tatlı diyebiliriz. Sütle yumuşattığımız yufkaları tepsiye kat kat diziyoruz. Bir miktar dizdikten sonra arasına fındık veya ceviz koyuyoruz. Daha sonra hafif olması için muz diziyoruz. Üzerine biraz süt ve yufka ilave ediyoruz. Tatlımızın üzerini de çilek ve kivi ile süsledikten sonra servise hazır hale geliyor” dedi.
GÜLLAÇ NASIL YAPILIR? (TARİFİ VE PÜF NOKTALARI)
Güllacın Osmanlı’dan günümüze gelen bir tatlı olduğunu da belirten Acar, “Ramazan denince akla ilk gelen tatlılardan olan güllacın asıl adı ‘güllü aş’tır. Ama artık halk arasında sütlü bir tatlı olarak güllaç diye adlandırılıyor. Vatandaşlar sofralarından eksik etmiyor. Hafifliğinin yanı sıra serin tüketilen bir tatlı olması iftar sonrasında yenilecek tatlılar listesinde ilk sırada yer alıyor. Merdiven altı diye tabir edilen tatlılara dikkat etmek gerekiyor. Nerede yapıldığı belli olmayan tatlı veya benzeri ürünleri tüketmekten kaçınmalıdır. Çünkü insan sağlığını tehdit ediyor” diye konuştu.
GÜLLAÇ TÜKETİRKEN BUNLARA DİKKAT
Gaz sorununa yol açmaması için güllacı çok soğuk tüketmeyin.
Buzdolabından çıkardıktan sonra biraz bekletin.
1 ince dilim güllaç; 1 dilim ekmek, 1 porsiyon meyve ve 1 su bardağı sütün toplam kalorisine eşdeğer.
Güllacın kalorisini düşürmek için güllaç yapımında kullanılan sütü light olanlardan tercih edin.
Güllaç yapımında kullanılan şeker miktarını düşük tutun.
Güllacın ve diğer sütlü tatlıların üzerine toz tarçın serpmek de kan şekerini dengelemek açısından faydalı.