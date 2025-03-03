İftar için bahar çorbası tarifi
Ramazan geldi, hoş geldi! Bir ay boyunca Ramazan sofrası için hem önerilerimiz olacak hem de tariflerimiz olacak. Önce iftariyeliklerden başlayalım. NTVRadyo'nun Acı Tatlı Mayhoş programcısı Aylin Önay Tan yazdı.
Eskiden iftariyelik, kahveden önce bir ikindi kahvaltısı şeklinde olurmuş. İftariyeliklerle oruç açıldıktan sonra kahve içilir, namaz kılınır ve biraz ara verdikten sonra asıl iftar yemeğine geçirilmiş.
Günümüzdeki uygulamada iftariyelikler oldukça abartılıyor ve oruç bozmak için ufak tadımlık lokmalar yerine neredeyse kocaman bir sofra halini alıyor. Arkasından da çorba, etli yemek, pilav, börek, tatlı derken iftar yemeği ifrata kaçabiliyor.
Bu hem sağlıksız hem de işin özüne aykırı. Dolayısıyla ben ifratsız iftar diyorum ve ziyanı da önlemek için iftariyeliklerin kısıtlı tutulmasını öneriyorum. Şöyle bir tadımlık tatlı bir lezzet için bir iki kaşık reçel, bir hurma, birkaç parça peynir, zeytin yeter.
Eskiden çok değişik iftariyelikler de varmış, hatta Ramazan için sofrada havyar bile olurmuş. Bugün bu tür havyar, mumlu balık yumurtası gibi deniz ürünleri artık iftar sofrasında yer almıyor, unutulmuş gitmiş. Bir başka unutulup giden ise yumurtalı yemekler.
Eskiden arada muhakkak bir sahanda yumurta tarzı, ıspanaklı yumurta, kıymalı ya da pastırmalı yumurta, hatta hurmalı yumurta gibi bir yumurta yemeği de olurmuş. Hatta Ramazan ayının on beşinde yapılan soğanlı yumurta yemeği de meşhurdur. Elbette bu kadar çok yemeği ardı ardına yemek çok da sağlıklı değil.
İFTAR İÇİN BAHAR ÇORBASI TARİFİ
Hafif bir Ramazan sofrası için hafif bir çorbayla başlayan dengeli bir menü yeterli. Ramazan bu yıl Mart ayına, tam da bahar girişine denk geldi. Tarifimiz hafif bir bahar çorbası için temel bir formül:
Bir kâse süzme yoğurt içine iki yumurta sarısı veya bir bütün yumurta ve bir tepeleme çorba kaşığı un koyun ve pürüzsüz olacak şekilde karıştırın.
Diğer taraftan da istediğiniz, sevdiğiniz bir sebzeyi haşlayın. İki üç avuç veya iki kâse kadar küp küp doğranmış taze bakla olabilir, ya da bir-iki kalın rendelenmiş kabak olabilir.
Seçtiğiniz sebzeyi beş altı bardak suda haşlayın. Haşlama suyundan kepçe kepçe alıp bu yoğurt karışımına katın. Sonra bu sebze suyuyla ılıştırılmış yoğurtlu karışımı geri tencereye katın.
Kıvamı koyulana kadar kaynama noktasına gelene kadar karıştırın. Bakla ve kabak olunca özellikle dereotu çok yakışır, üzerine bolca dereotu ekleyin, ayrıca son pişirme aşamasında biraz ince doğranmış taze soğan da koyabilirsiniz.
Kabaklı yaparsanız içine birkaç çorba kaşığı krem peynir de ekleyebilirsiniz. İşte size son derece hafif, lezzetli bir bahar çorbası.
GÜNÜN MENÜSÜ
Menüyü tamamlamak için önerimiz ise bu merhem gibi yoğurtlu bakla veya kabak çorbası üzerine etli nohut yahni, yanına arpa şehriyeli pilav, arada kaşık kaşı damağı tatlandırmak ve üstüne tatlı niyetine kuru kayısı hoşafı. Afiyet olsun!
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