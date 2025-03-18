İftar için hem lezzetli hem de değişik bir tat: Yer elması çorbası

Bu, geleneksel olarak mutfağımızda olan bir çorba değil, hatta söylemesi ayıp benim uydurmam da diyebiliriz. Yerelması bizim mutfağımıza çok sonradan girmiş, Amerika'dan gelen bitkilerden biri. Anavatanı Amerika'nın kuzeyi hatta Kanada. İlk olarak Fransa'ya 1607 yılında Kanada'daki Noscope kıyılarından getirilmiş. Hafif tatlı, fındıklı bir lezzeti var. O yüzden başlangıçta hurma, kuru üzüm gibi yemişler ile karıştırılmış. İtalyanlar, bitkinin çiçekleri ay çiçeğine benziyor diye, “günebakan” anlamında “girasole”, tadını da enginara benzeterek “girasole artiocco” yani “günebakan enginarı” demişler. İngilizler de isim verecekler ya, bu “girasole” kelimesini “jerusalem” anlayıp çevirince “kudüs enginarı” demişler.

Biz aslında en doğru isim vermişiz. Yerelması, çünkü yerin altında yetişiyor, çiğ yendiğinde gevrek elmaya benziyor ama çiğ dediğiniz zaman acayip gaz yapabilir çünkü içinde inülin maddesi var.

Bizim mutfağımızda en güzel yemeklerden biri zeytinyağlı yerelması, ama ben bir çorba tarifi vermek istiyorum.



YER ELMASI ÇORBASI MALZEMELERİ VE YAPILIŞI

Yarım kilo kadar yerelmasını kabaca doğrayın. Bir orta boy soğanı incecik doğrayın, 4-5 kaşık zeytinyağı veya tereyağında çevirin, aynı zamanda iki tatlı kaşığı kişniş ve bir tatlı kaşığı kimyon da ekleyin, onları da beraber çevirin. Sonra yerelmasını ekleyin, bir süre daha kavurun. Üstüne üç bardak kadar su, iki bardak kadar süt ekleyin. Bir tatlı kaşığı da tuz serpin, orta ısıda bir süre pişirin. Neredeyse yerelmaları dağılacak hale gelince ateşten alıp blender ile püre haline getirebilirsiniz.

Son derece latif, krema gibi hafif bir çorba oluyor. İsterseniz biraz da üstüne karabiber ekin.



Yerelması çorbasından sonra kıymalı patates yemeği, üstüne de peygamber üzümü hoşafı öneriyorum.



Afiyet olsun.



