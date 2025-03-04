İftar için ıspanaklı börek tarifi

Tarifini vereceğim ıspanaklı börek de gerçekten çok hafif. Harcına süt, yoğurt girmiyor, hatta içine peynir bile konmuyor, sadece zeytinyağı , yumurta ve maden suyu var.

Ispanak da çiğden konuyor, önden kavrulmuyor. Ben bu böreği çok büyük olmayan yuvarlak bir tepsi için iki yufkadan yapıyorum.

Normal fırın tepsisi için dört yufka da yeterli olabilir. İki yufka için ben iki yumurta kullanıyorum. İki yumurtanın hacminin biraz fazlası zeytinyağı, yani yarım bardak veya ¾ bardak olabilir. Zeytinyağından biraz daha fazla maden suyu. O da bir küçük maden suyuna denk gelir. Tuz koymaya gerek yok, çünkü hem yufka tuzlu hem de maden suyu biraz tuz içeriyor. Ama karabiber koyabilirsiniz, bu böreğe karabiber çok yakışıyor.



Fırın tepsisini bolca zeytinyağıyla yağlayın. Üzerine ilk kat yufkayı kırıştırarak yayın. Küçük tepsi kullanıyorsanız yufkayı ikiye bölerek kullanın. Aralarda hava kalacak şekilde yufkayı yaymanız önemli. Yufka aralarına maden suyu, zeytinyağı, yumurta karışımından sürün.



Ara kat olarak yıkayıp fazla suyunu aldığınız ıspanağı elinizle iri parçalara halinde koparıp bol miktarda olacak şekilde koyun. Ben genellikle iki kat ıspanak yapıyorum. Bir demet ıspanak küçük bir tepsi için bol yetiyor. Büyük tepsi kullanıyorsanız iki demet kullanabilirsiniz. En son iki katı da yufka olarak tamamlayın. Üzerine zeytinyağı sürün. Önceden 180 dereceyı ısıtılmış fırında 40-45 dakika kadar nar gibi kızarana dek pişirin.



GÜNÜN MENÜSÜ



Menü olarak bu börekten önce ezogelin çorbası doyurucu bir seçenek olur. Börek yanına da süzme yoğurtla yapılmış kuru cacık iyi gider, zaten ısparak ile yoğurt yakışır. Üstüne cevizli bal kabağı tatlısıyla hafif ve dengeli, neredeyse vejetaryan diyebileceğimiz bir iftar sofrası olur. Elbette isterseniz böreğin içine biraz da lor peyniri veya Ramazan şerefine birkaç kıymık pastırma da koyabilirsiniz. O zaman daha da zengin olacaktır. Afiyet olsun!