Ispanaklı Paskalya turtası
Paskalya zamanı, Paskalya'nın kutlandığı ülkelerde bol ıspanaklı, taze otlu, yeşillikli ve bol yumurtalı tarifler yapılıyor. İtalya’dan bir Paskalya turtası tarifi vermek istiyorum. Turta deyince aklınıza tatlı bir şey gelmesin. Ispanaklı, bazen de pazıyla ya da yabani otlarla yapılan, ama mutlaka bol yeşillikli bir börek gibi. Hem de baharın en güzel taze peynirleriyle, bizim lor peyniri benzeri onların “ricotta” peyniriyle ve yumurtayla yapılan bir turta. NTVRadyo'dan Acı Tatlı Mayhoş programcısı Aylin Öney Tan, Ispanaklı Paskalya turtası tarifini verdi.
Aslında çok basit, tam ölçülü bir tarif vermek yerine kabaca anlatmak yeterli. Bu turtanın en güzel tarafı kesildiğinde içinde bütün yumurtalar görmeniz. Ama yumurta haşlanıp içine yerleştirilmiyor. Dolgunun içine göz göz çiğ olarak kırılıyor.
Turtanın iç dolgusu pişmiş ıspanak, pazı ya da karışık yabani otlarla hazırlanıyor. Bunların hepsi yemyeşil pişiriliyor, taze lor peyniriyle karıştırılıyor. İçine biraz da sert bir tat vermesi için mesela onların bir keçi peyniri var, Pecorino Romano diye, o tür Parmezan peyniri gibi kuvvetli tadı olan bir peynir ekleniyor, bizde karşılığı eski kaşar olabilir. Harcın içine tutması için iki yumurta da konuyor. Böyle bir harç hazırlanıyor. Fakat asıl yumurtalar göz göz bu harcın içine kırılıyor.
Hamuru kalıba döşüyorsunuz. Ispanaklı peynirli dolguyu hamurun üstüne yayıyorsunuz. Derin kenarlı yuvarlak bir kek kalıbı kullanılabilir. Harcın içinde yumurtaları kırmak için kaşıkla göz göz çukurlar açıyorsunuz. Oyukların içine birer tane yumurta kırıyorsunuz. Turtanızın büyüklüğüne göre 5-6 adet, hatta 8 adet bile olabilir.
Sonra üstüne bir kat hamur daha kapatıp fırında pişiriyorsunuz. Yumurtalar tam kıvamında pişip katılaşıyor. Kesince son derece hoş bir görüntü oluyor. Etrafında yemyeşil bir dolgu ortasında da böyle sapsarı bir yumurta.
Yaklaşık oranları da vereyim. Hiçbir İtalyan ev hanımı, bizdeki gibi tam ölçü ile çalışmaz, her şeyi göz kararı ile halleder. Yaklaşık yarım kilo kadar ıspanağı buharda pişirin veya tavada çok az yağla çevirin. Yaklaşım 2 kâse dolusu ıspanak için 1 kâse lor peyniri ve 50-60 gram kadar da ince rendelenmiş keskin bir eski kaşarı birlikte karıştırın. İçine 2 yumurta kırın. Tuzunu biberini ayarlayın. Bir de olmazsa olmaz muskat yani küçük Hindistan cevizi rendesi ekleyin. Çok özel bir tat katıyor. Hamur olarak milföy hamuru kullanılabiliyor, ya da ince böreklik bir hamur olabilir. Yapmaya alıştığınız tuzlu bir turta hamuru varsa, o da olabilir. Yüksek kenarlı bir kalıba hamuru döşeyip içine dolguyu koyun, yumurtaları içine kırın, üzerini hamurla kapatın. Börek gibi 180 derece fırında 40 dakika kadar pişirin.
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