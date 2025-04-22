Ispanaklı Paskalya turtası

Aslında çok basit, tam ölçülü bir tarif vermek yerine kabaca anlatmak yeterli. Bu turtanın en güzel tarafı kesildiğinde içinde bütün yumurtalar görmeniz. Ama yumurta haşlanıp içine yerleştirilmiyor. Dolgunun içine göz göz çiğ olarak kırılıyor.

Turtanın iç dolgusu pişmiş ıspanak, pazı ya da karışık yabani otlarla hazırlanıyor. Bunların hepsi yemyeşil pişiriliyor, taze lor peyniriyle karıştırılıyor. İçine biraz da sert bir tat vermesi için mesela onların bir keçi peyniri var, Pecorino Romano diye, o tür Parmezan peyniri gibi kuvvetli tadı olan bir peynir ekleniyor, bizde karşılığı eski kaşar olabilir. Harcın içine tutması için iki yumurta da konuyor. Böyle bir harç hazırlanıyor. Fakat asıl yumurtalar göz göz bu harcın içine kırılıyor.



