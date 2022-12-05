İtalyan mutfağının vazgeçilmezi: Carpaccio

Çiğ sığır etinin çok ince dilimlenmesiyle yapılan, başlıca çerez olan carpaccio, genellikle zeytin yağı, parmesan peyniri ve karper veya çam tohumu ile lezzetlenderilir. Günümüzde diğer et çeşitleri ve balıkta (özellikle somon balığı) kullanılmaktadır. Carpaccio adını, bir efsaneye göre İtalyan Rönesans ressamı olan Vittore Carpaccio'dan almıştır.

Carpaccio’nun 1950 yılında Venedikli aşçı Giuseppe Cipriani’nin pişmiş sığır eti yemeyen müşterisine sığır etini ince ince dilimleyerek servis etmesiyle ortaya çıktığı biliniyor. Aynı yıl Venedik'te çalışmaları sergilenen, İtalyan Rönesans ressamı olan Vittore Carpaccio'nun şerefine yemeğe onun adı verilmiştir.

CARPACCİO NASIL YAPILIR?



Carpaccio birçok şekilde yapılabilir. Sığır etiyle yapılan carpaccio, carpaccio tuna ve carpaccio vegan olmak üzere birçok çeşidi vardır.

Hazırlanacak sığır bonfileyi, soğutmak amacıyla 30 dakika kadar derin dondurucuda bekletin.



Sosu için; zeytinyağı, taze sıkılmış limon suyu, deniz tuzu ve taze çekilmiş tane karabiberi bir çırpıcı yardımıyla küçük bir kapta karıştırın. Zeytinyağının iyi seçimi carpaccio lezzetini doğrudan etkiler.

Yaprak kısımlarını ayıkladığınız rokayı, bol suda yıkadıktan sonra kağıt havlu yardımıyla kurulayın.



Düz bir servis tabağına 35-40 gram kadar roka yaprağını yayın. Sığır etini zar inceliğinde dilimledikten sonra yarısını servis tabağına alın.



Kalan roka yapraklarını tabağa dizip, bir kenara ayırdığınız kalan sığır filetoları üzerine kapatın.



CARPACCİO NASIL SERVİS EDİLİR?



Carpaccio servis edilmeden önce rokalarınızı yaprak yaprak ayırın. Düz bir servis tabağına özenle dizin. Carpaccio tabağına son rötuşu ince ince doğranmış parmesan peyniriyle yapabilirsiniz.