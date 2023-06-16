İzmir'de 12. Restoran Haftası: Çevre dostu yemeklere yoğun ilgi

Gastronomiyle sosyal yaşamın tüm dinamiklerini bir araya getiren ve şehir yaşam kültürüne katkı sağlayan Restoran Haftası, Türkiye’nin ilk gastronomi festivali olma özelliği taşıyor.



Bu yıl “Paylaşacak Çok Şey Var” sloganıyla gerçekleşecek 12’inci Restoran Haftası; 1-25 Haziran tarihlerinde, Hellmann’s ana sponsorluğunda Dude Table Gastronomi ve Pazarlama Ajansı tarafından düzenleniyor.



Restoran Haftası, gastronomi tutkunlarını bu yıl da yeni lezzet deneyimleri yaşamaya davet ediyor. Restoran Haftası süresince Türkiye’nin önde gelen seçili katılımcı restoranları, etkinliğe özel olarak oluşturdukları “paylaşmak” temalı menülerini daha uygun fiyatlarla lezzet severlerle buluşturacak.



Atığı Azaltılmış, Bitki Bazlı ve Paylaşımlı Menüler



Şefler ve restoran işletmecileri tarafından güvenle tercih edilen, etkinliğin ana sponsoru Hellmann’s, yeni ve heyecan verici soslardan oluşan ailesini her geçen gün genişletiyor. Atıksız mutfak uygulamalarını ve paylaşım temasını benimseyen Hellmann’s şeflere ve gıda sektörüne ilham oluyor.



Bu yıl Restoran Haftası menülerinin teması; Hellmann’s gıda prensipleri ve Unilever Food Solutions tarafından hazırlanan Geleceğin Menüleri 2023 global raporunda yer alan trendlerle de örtüşüyor. Geleceğin Menüleri 2023 global raporuna ulaşmak için www.unileverfoodsolutions.com.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Türkiye’nin ilk gastronomi apoletini taşıyan Restoran Haftası bu yıl İstanbul dışında; İzmir ve Ankara’da da düzenleniyor. Türkiye’nin en önemli restoranlarının ve en değerli şeflerinin katıldığı etkinlikte “Paylaşacak Çok Şey Var” sloganıyla özel olarak hazırlanmış menüler sunuluyor; etkinliğe 100’ü aşkın sayıda restoran katılıyor.



Katılımcı restoranların “paylaşmak” temasında hazırladıkları lezzetler, uygun fiyatlarla lezzet tutkunlarıyla buluşuyor. Restoran Haftası’nda 130 TL’lik bireysel menülere ek olarak, 180 TL’lik paylaşımlı menüler yer alıyor. Restoran Haftası’na katılan markalar menülerini “paylaşmak” teması kapsamında atıksız mutfak disiplinine uygun ve bitki bazlı farklı alternatifler ile hazırlıyor.

Ankara ve İzmir’de Restoran Haftası’na Merhaba!



12. Restoran Haftası’nın İzmir açılış etkinliği, 10 Haziran’da 12:00 – 18:00 saatleri arasında DatDat’ta gerçekleşti. Banko Burger Şefi Bora Bozankaya ve Unilever Food Solutions Şefleri Hellmann’s sosları ile atığı azaltılmış ve bitki bazlı lezzetleri, Restoran Haftası misafirleri için hazırladı. Gün boyu müziğin de eşlik edeceği açılış partisine DatDat’ta bulunan; Babongo, Banko Burger, Box of Pasta, Coni&Co ve Zemin Restoran Haftası menüleri ile katıldı.



Restoran Haftası’nın Ankara açılış etkinliği ise 10 Haziran’da, İzmir ile eş zamanlı olarak IF Sokak’ta gerçekleşti. IF Sokak ve Unilever Food Solutions şefleri Hellmann’s sosları ile dünya mutfağından paylaşımlı lezzetler hazırlandı. Herkese açık olan etkinlik alanında sunulacak lezzetler ücretleri karşılığında gün boyu müzik eşliğinde deneyimlenebilecek.

Türkiye’nin Önde Gelen Restoranları, Restoran Haftası’nda!



Her yıl tutkunlarının merakla beklediği Restoran Haftası’na “Paylaşacak Çok Şey Var” diyerek oluşturdukları bireysel ve paylaşımlı menülerle katılan restoranlar ise şöyle: İstanbul’da; Alaf 2tek, Alter Cadde, Banko Burger, Bansan, Beeves Grill & Brasserie, BigChefs, Boter, Broger, Chili's Tex Mex, Chop't, Crazy Burger, Cro&Cups, Dem Moda, Draft Pub, Fireroom, Gram, Green Box, Helga, House of B., Hungry Vegan (Bundle Kitchen), İnkase, Just BBQ, Madera, Namp Burger, Need Coffee, Newcastle, Nove Garden, Pizza il Forno, Rebel, Rita Deli, Ronay's Deli, Slices of the World Pizza, Snob Street Food, Tacoroll, Thales Cafe, Timboo Cafe, Zapata Bakery, Zapata Burger.



İzmir’de; Babongo, Banko Burger, BigChefs, Box of Pasta, Buenas Bistro Lounge, Coni&Co, Die Reform, Mandolin Cafe, Mengoli Burgers Steak Fries, Recis RCS Cafe & Restaurant, Shebo's Burger, Slices of the World Pizza, Zemin.



Ankara’da; B'eat Cafe & Bistro, BigChefs, Burgerdinho, EtManyak, IF Sokak, Irish Town Pub, Kırk Fırın, Liva, Newcastle, Pawn Burger & Hotdog, Pizza il Forno, Timboo Cafe.



Restoran Haftası restoranları, menüleri ve etkinlikleri ile ilgili daha fazla bilgi almak için www.restoranhaftasi.com web sitesini ziyaret edebilir, Instagram hesapları @restoranhaftasi ve @hellmannsclub’ı takip edebilirsiniz.