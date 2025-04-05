Kabak dolması nasıl yapılır? Lezzetini artıran bir püf noktası var
Kabak dolması sevilen lezzetlerin başında geliyor. Genellikle evlerde farklı pek çok tarifle pişirilen kabak dolmasını bir de böyle deneyin.NTVRadyo'dan Acı Tatlı Mayhoş programcısı Aylin Öney Tan, muhteşem bir kabak dolması tarifi verdi. Üstelik kabak dolmasını lezzetli pişirmenin bir püf noktası da var. İşte tadı damakta bırakan kabak dolması tarifi, malzemeleri ve yapılışı.
Konumuz kabak. Hem tadı hafif hem de bayram sonrası hafif yemekler için uygun. Etli kabak dolması, üstüne sarımsaklı yoğurtla inanılmaz hafif bir yemek. Aynı zamanda da son derece güzel.
Mutfağımızda pek çok kabak dolması tarifi var. Güneydoğu’da, örneğin Antep mutfağında pek çok farklı kabak dolması vardır. Bazen etli iç önceden pişirilip kabak içine konur. Esnaf lokantalarında sık sık karşımıza çıkan kabak dolmasının tam tarifini vermek olmasa da mükemmel bir kabak dolması yapmak için bazı püf noktalarına dikkati çekmekte yarar var.
Öncelikle doğru kabak seçmek gerekiyor. Kabaklar çok iri olmayacak, çok da küçük olmayacak. O zaman içinin harcıyla kabağının dengesi kaçar. Orta boy kabak ideal olur.
Eskiden kabakların üstünde hav olur, bir bezle havı alınırdı. Havlu kelimesindeki hav gibi hafif tüylü bir doku. Şimdiki kabaklarda pek hav olmuyor ama hav varsa temiz mutfak beziyle şöyle ovalayarak alın.
Normalde kabak dolması için kabak soyulmaz, yoksa biraz haşlak olur, diriliğini korumaz. Kabuğunu soymak yerine hafif kazıyarak yüzeyi alınır, böylece diriliğini çok kaybetmez. Esnaf lokantalarında genellikle kabağın kabuğu çatalla yol yol çizilir. Eğer kabak uzunsa ikiye bölün, içlerini bir kabak oyacağıyla çıkarın. Kabağın içi uygun boyda bir tatlı kaşığıyla da alınabilir. İçini kazırken etli kısmı çok gitmesin ama çekirdek yatağı tamamen alınsın. Elbette içi de asla atılmaz, mücver için kullanılır.
KABAK DOLMASI İÇİN PÜF NOKTASI
Bir püf noktası da kabakların içini birazcık tuzla ovalayıp bir süre baş aşağı bir mutfak havlusu üzerinde bekletmek.
Bu işlem hem kabağın dokusunu dirileştirir, aynı zamanda da biraz fazla suyunu salmasını sağlar. Tuzun lezzeti, içinin harcının lezzetine ek olarak kabağın dokusuna işlemiş olur, tadı haşlak sası olmaz.
Etli harcını da hazırlarken genellikle bir fincan ıslatılıp süzülmüş pirinç yeterli. İrice bir yumruk büyüklüğünde 250-350 gram kadar kıymaya yeterli olur. Kıymanın orta yağlı olmasında yarar var. Hatta gerekirse harcın içine bir çorba kaşığı tereyağı koyabilirsiniz. Kabak dolmasına normalde salça veya domates konmaz. İstiyorsanız rengi hafif değişsin diye bir tatlı kaşığı domates salçası koyabilirsiniz. Baharat olarak tuz ve karabiberden başka baharata gerek yok ama yeşillik ot olmazsa olmaz. Bol miktarda dereotu, maydanoz, taze nane üçlüsü kabak dolmasına çok yakışır.
Bu püf noktalarına dikkat ederseniz mükemmel bir kabak dolması olur. Afiyet olsun!
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