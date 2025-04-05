Kabak dolması nasıl yapılır? Lezzetini artıran bir püf noktası var

Konumuz kabak. Hem tadı hafif hem de bayram sonrası hafif yemekler için uygun. Etli kabak dolması, üstüne sarımsaklı yoğurtla inanılmaz hafif bir yemek. Aynı zamanda da son derece güzel.



Mutfağımızda pek çok kabak dolması tarifi var. Güneydoğu’da, örneğin Antep mutfağında pek çok farklı kabak dolması vardır. Bazen etli iç önceden pişirilip kabak içine konur. Esnaf lokantalarında sık sık karşımıza çıkan kabak dolmasının tam tarifini vermek olmasa da mükemmel bir kabak dolması yapmak için bazı püf noktalarına dikkati çekmekte yarar var.



Öncelikle doğru kabak seçmek gerekiyor. Kabaklar çok iri olmayacak, çok da küçük olmayacak. O zaman içinin harcıyla kabağının dengesi kaçar. Orta boy kabak ideal olur.





Aylin Öney Tan

Eskiden kabakların üstünde hav olur, bir bezle havı alınırdı. Havlu kelimesindeki hav gibi hafif tüylü bir doku. Şimdiki kabaklarda pek hav olmuyor ama hav varsa temiz mutfak beziyle şöyle ovalayarak alın.



Normalde kabak dolması için kabak soyulmaz, yoksa biraz haşlak olur, diriliğini korumaz. Kabuğunu soymak yerine hafif kazıyarak yüzeyi alınır, böylece diriliğini çok kaybetmez. Esnaf lokantalarında genellikle kabağın kabuğu çatalla yol yol çizilir. Eğer kabak uzunsa ikiye bölün, içlerini bir kabak oyacağıyla çıkarın. Kabağın içi uygun boyda bir tatlı kaşığıyla da alınabilir. İçini kazırken etli kısmı çok gitmesin ama çekirdek yatağı tamamen alınsın. Elbette içi de asla atılmaz, mücver için kullanılır.



