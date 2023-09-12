Kaküle nedir? Hint mutfağında yaygın olarak kullanılan kaküle bitkisinin faydaları

Yaygın olarak yeşil kakule veya gerçek kakule olarak bilinen Elettaria kakule, güney Hindistan'a özgü zencefil ailesinden otsu, çok yıllık bir bitkidir. Keskin, güçlü, keskin bir aromaya sahip kakule adı verilen bir baharat olarak tohumları kullanılan türlerin en yaygın olanıdır.

KAKULE BİTKİSİNİN KULLANIM ALANLARI



Kakule bitkisi öğütülerek kullanıldığında Türk kahvesine farklı bir lezzet katar. Kakuleli Türk kahvesinin yapım aşamasında makina yerine cezve kullanılması öneriliyor. Ayrıca toz halindeki kakule, kek yapımında da kullanılabilir.