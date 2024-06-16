Kavurma nasıl yapılır? Püf noktalarıyla kavurma tarifi

Kavurma Türk mutfağında bir et saklama yöntemidir. Bu yöntemle saklanan kırmızı etlere de kavurma denir. Eski Türkler av etlerini kavurma yöntemiyle saklıyorlardı.Kavurma ihtiyaç halinde çıkartılır ve genellikle etli yemeklerin yapımında kullanılmak suretiyle tüketilir. Kavurma pide iç malzemesi olarak da kullanılır.

Türk Kurban Bayramı kültürünün bir ögesi olan kavurma, bayram sırasında (özellikle kurbanın kesildiği gün), kurban etinin taze taze kavrulması ile yapılan yemeğe de denilir.