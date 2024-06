Kavurma nasıl yapılır? Püf noktalarıyla kavurma tarifi

Kavurma Türk mutfağında bir et saklama yöntemidir. Bu yöntemle saklanan kırmızı etlere de kavurma denir. Eski Türkler av etlerini kavurma yöntemiyle saklıyorlardı.Kavurma ihtiyaç halinde çıkartılır ve genellikle etli yemeklerin yapımında kullanılmak suretiyle tüketilir. Kavurma pide iç malzemesi olarak da kullanılır.

KAVURMA TARİFİ VE PÜF NOKTALARI

Kavurma Malzemeleri



10 kg but veya yarım gövde

3 kg kuyruk yağı veya 2 kg sade yağ

Tuz



Kavurma Yapılışı



Yıkanan kuyruk yağı küçük parçalar halinde doğranır veya makinede çekilir. İyice eritilip süzülür. (açık renkte olmalı) İri parçalar halinde doğranan et, yıkandıktan sonra süzülür. Her parça tuzlanıp süzgece konularak suyunun süzülmesi sağlanır. Bir gece serin yerde bekletilir. Tencereye dizilen etlere, 2-3 su bardağı su ilave edilerek kaynara çıkıncaya kadar pişirilir. Ateşin altı kısılarak 15-20 dakikada bir iyice karıştırılır. Kemik etten kolayca ayrılıyorsa piştiği anlaşılır. Ateşten alınıp kemikler etten ayrılır. Eritilen kuyruk yağı veya sade yağ ete ilave edilerek tekrar pişirilir. İyice kavurulan etin bulunduğu tencereye istenirse yıkanıp kurutulan tüm ayva konularak birlikte pişirilir. Pişen ayva çıkarılarak kavurmanın yağına batırılan pide ile yenir.