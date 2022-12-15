Kıbrıs mantısı (pirohu​, piruhi ve piruşki ) nasıl yapılır? Adım adım pirohu tarifi

Pirohu﻿​, piruhi ve piruşki Rusça kökenli bir kelimedir. Bir çeşit mantıdır. Osmanlı mutfağında yer alır.



Pirohu, Kıbrıs mutfağında da sıklıkla yapılan hamurişlerinin başında geliyor. Kıbrıs mantısı olarak bilinen bu lezzetin geleneksek mantıdan farkı ise iç harcında lor kullanılması. Pirohu; un, yumurta, tulum peyniri, tereyağı, et suyu ve ceviz içinden yapılan bir hamur yemeğidir.



Malzemeler



4 su bardağı un,

1 hellim peyniri,

250 gram lor (tuzsuz) peyniri,

Yarım su bardağı zeytinyağı,

Yarım su bardağı su,

1 adet yumurta,

Nane, tuz

Yapılışı



İlk olarak derin bir kaba aldığınız un tuz yumurta sıvı yağı karıştırın ve kulak memesi kıvamına gelene kadar su ekleyerek yoğurun.



Hamurunuz bir kenarda dinlenirken iç harç aşamasına geçin.



İç harcı için lor peyniri çatal yardımıyla ezin ve kuru nane ekleyin.



Üzeri için hellim peyniri rendeleyin ve üzerine nane dökün.



Tencereye suyu kaynatmak için koyun ve biraz tuz ekleyin.



Hamurunuzu 2 beze halinde kesin.



Tezgahı unladıktan sonra hamuru ince bir şekilde açın.



Yarısına katlayın ve aralıklarla iç harcını yerleştirin.



Ardından hamurun diğer yarısını üstüne kapatıp fincan yardımı ile harçlı yerleri ayırın.



Çatalla şekil verin.



Kaynar suya atıp 10 dakika kadar haşlayın. (Hamur suyun üstüne çıkınca pişmiş demektir.



Haşlanan mantıyı tabağa alıp üzerine hellimli karışımdan dökün ve servis edin.





