Kilis ekşili kebabı tescillendi

Kilis ekşili kebabı coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Kilis ekşili kebabı tescillendi

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Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis ekşili kebabının coğrafi işaret tescil belgesinin artık kadim medeniyetler diyarı Kilis’e ait olduğunu söyledi.

Başkan Ramazan, aylar önce Belediye'nin yapmış olduğu girişimler neticesinde ekşili kebabın tescili için Türk Patent Kurumu'na yapılan başvurunun askı süresinin de sona ermesiyle sonuçlandığını ifade ederek, "Kilis Belediyesi olarak Kilis’e özgü birçok ürünümüze coğrafi işaret tescil belgesi almak için girişimlerimiz ilerleyen günlerde de devam edecek. Ekşili kebabın coğrafi işaret tescil belgesi almasında başından sonuna emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Kilis ekşili kebabı tescillendi - 1

Coğrafi işaret tescil belgesi, Belediye Başkanı Servet Ramazan ve Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu tarafından bugün teslim alındı.

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