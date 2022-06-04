Kilis'in 'kırk semseği'ne coğrafi işaret tescili

Kilis Belediyesi'nin "kırk semseği" için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı coğrafi işaret tescil başvurusu sonuçlandı.



Belediye Başkanı Servet Ramazan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kilis mutfağının değerlerini tescil ettirmek için çalışma yürüttüklerini belirtti.



Ramazan, "Kilis kültürümüzde ve mutfağımızdaki kendine has tadıyla ayrı bir yeri olan Kilis kırk semseğinin coğrafi işaret tescilini alarak Kilisimize kazandırdık." ifadelerini kullandı.

