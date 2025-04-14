Kış armudu bitmeden yakalayın
Nisan ayında, artık tam da bahar aylarına girerken bazen hava öyle bir döner ki kıştan da tam çıkamadığımızı görürüz. İşte böyle zamanlarda bana yeterince kış sebzelerini kış meyvelerini yiyemedim hissi gelir. Bunların başında da kış armutları var. NTVRadyo'dan Acı Tatlı Mayhoş programcısı Aylin Öney Tan yazdı.
Geçenlerde Ankara’da markete gittiğimde çok çeşitli armutlar vardı. Armut için her mevsimin meyvesi diyebiliriz. Mesela yazın sonlarına doğru yaz armudu çıkar.
Ben pazarlarda görünce çok sevinirdim. Mesela elma mı armut mu diye, tercih yapmam gerekse, ben nedense armutçu bir çocuktum. Belki birbirinden çok farklı çeşitleri olması, lezzeti, sululuğu cazip geliyordu. Belki de Ankara’da olmanın bunda bir payı vardı. Çünkü her mevsimin güzel armutları vardı.
Yaz armutları pazara düştükten sonra bir de tereyağlı gibi yağ armutları çıkardı, botanik adı “Williams armudu” olarak geçiyor. Ankara’da bir de Deveci çiftliğinin dükkânı vardı, tam da Sakarya caddesinde köşede. İşte oradan, egzotik meyveler gibi tek tek kağıda sarılmış Deveci armudu alırdık.
En çok o Deveci armutlarına bayılırdım. Tadı başka bir lezzetli hem sulu hem de neredeyse gevrek, diri bir dokusu olurdu. Beni en çok o diri doku cezbederdi. Tabii ki Ankara armudunun yeri başka. Ben lise yıllarından itibaren kayak takımlarındaydım, kar ilk düşmeye başladığı zaman hep Elmadağ’a giderdik.
Yolda Elmadağ köyünün orada yolda satarlardı. Oralarda çok yetişirdi, şekilsiz, taş gibi bir armut olurdu, ama o armudun tadı gerçekten bambaşkaydı. Sert olmasına rağmen ağzınızda sanki çeşme gibi suyu akardı, adeta ballı bir lezzeti vardı.
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