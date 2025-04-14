Kış armudu bitmeden yakalayın

Geçenlerde Ankara’da markete gittiğimde çok çeşitli armutlar vardı. Armut için her mevsimin meyvesi diyebiliriz. Mesela yazın sonlarına doğru yaz armudu çıkar.



Ben pazarlarda görünce çok sevinirdim. Mesela elma mı armut mu diye, tercih yapmam gerekse, ben nedense armutçu bir çocuktum. Belki birbirinden çok farklı çeşitleri olması, lezzeti, sululuğu cazip geliyordu. Belki de Ankara’da olmanın bunda bir payı vardı. Çünkü her mevsimin güzel armutları vardı.



Yaz armutları pazara düştükten sonra bir de tereyağlı gibi yağ armutları çıkardı, botanik adı “Williams armudu” olarak geçiyor. Ankara’da bir de Deveci çiftliğinin dükkânı vardı, tam da Sakarya caddesinde köşede. İşte oradan, egzotik meyveler gibi tek tek kağıda sarılmış Deveci armudu alırdık.



