Kiş nedir, nasıl yapılır? Adım adım kiş tarifi

Kiş hamuru tuzlu muhallebi ve peynir, et, deniz ürünleri veya sebze parçaları ile doldurulmuş pasta kabuğundan oluşan bir Fransız tart türüdür. En iyi bilinen varyant lardons, pastırma ve genellikle peynir içeren quiche Lorraine'dir. Kiş sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir.

KİŞ YAPIMI

HAMUR MALZEMELERİ

2 - 2,5 su bardağı un

1 paket maya

1 çay bardağı ılık süt

100 g eritilmiş tereyağı

1 çay kaşığı tuz



SEBZE DOLGUSU



2 adet patlıcan

2 adet kabak

2 adet havuç

150 g kaşar peyniri

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı krema

1 çay kaşığı karabiber

0,5 çay kaşığı tuz,

HAMURU İÇİN;



Ilık süt ile mayayı açın. Elenmiş un, tereyağı ve tuzu ekleyip iyice yoğurun. Üzerini kapatıp 30 dakika bekletin.



DOLGUSU İÇİN;



Patlıcanları alacalı soyun. Kabakların ve havuçların kabuklarını soyun. Bütün sebzeleri julyen şekilde kesin. Kaşar peynirini de rendeleyin. Tavaya 1 yemek kaşığı sıvı yağ koyup orta ateşte ısıtın. İçine patlıcanları sıralayıp 2-3 dakika arkalı önlü hafifçe pişirin. Kabak ve havuçları da aynı şekilde pişirin ve soğumaya bırakın.



PİŞİRME İÇİN;



Kiş için seçtiğiniz kalıbı margarin ile yağlayın. Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp ısınması için önceden açın.



Alt-üst pişirme: 180 °C



Mayalanmış hamuru kısa bir süre yoğurun. Yarısını elinizle bastırarak kalıbın tabanına yayın. Kalan hamuru kalıbın kenarlarında 3 cm yüksekliğinde çember oluşturacak şekilde bastırarak yayın.



Kremayı bir kaseye alın, üzerine karabiber ve tuzu ilave edin ve karştırın. Karışımı kalıptaki hamurun üzerine döküp yayın. Pişirdiğiniz sebze dilimlerini kaşar peynirleri sıralayın. Fırının orta rafında 30 dakika pişirin



Fırından çıkarıp ılık veya soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.



