Krem karamel (creme caramel) nasıl yapılır? Krem karamel malzemeleri tarifi

Krem karamel, kökeni antik dönemlere kadar uzanan, klasik bir Fransız tatlısıdır. Aslında, süt ve yumurta kullanılarak yapılan tatlılar, Roma İmparatorluğu dönemine kadar geri gitmektedir. Ancak, modern anlamda krem karamelin 18. yüzyılda Fransa'da popüler hale geldiği düşünülmektedir.



Fransızca "crème" (krem) ve "caramel" (karamel) kelimelerinin birleşimi olan bu tatlı, zamanla birçok farklı kültürde ve mutfakta benimsenmiş ve çeşitli varyasyonlarıyla yapılmaya başlanmıştır. Özellikle İspanyol mutfağında "flan" adıyla bilinir ve Latin Amerika ülkelerinde de yaygındır.



Krem karamel, zengin ve kremsi dokusuyla, şekerin karamelize edilmesiyle elde edilen tatlı bir sosun birleşimi sayesinde birçok insanın favorisi olmuştur. Bugün dünya genelinde bilinen ve sevilen bir tatlı olarak birçok restoranın menüsünde yer almaktadır.