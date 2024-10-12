Krem karamel (creme caramel) nasıl yapılır? Krem karamel malzemeleri tarifi
Krem karamel, ya da klasik Fransız tatlısı "creme caramel," lezzetli bir süt tatlısıdır. Genellikle yumurta, süt ve şekerle yapılır ve üstü karamel sosuyla kaplanır. Yapımı oldukça basit, ama sunumu etkileyici olan bu tatlı, birçok kişi tarafından sevilir. Peki, krem karamel (creme caramel) nasıl yapılır? Krem karamel malzemeleri ve tarifini derledik.
Krem karamel, kökeni antik dönemlere kadar uzanan, klasik bir Fransız tatlısıdır. Aslında, süt ve yumurta kullanılarak yapılan tatlılar, Roma İmparatorluğu dönemine kadar geri gitmektedir. Ancak, modern anlamda krem karamelin 18. yüzyılda Fransa'da popüler hale geldiği düşünülmektedir.
Fransızca "crème" (krem) ve "caramel" (karamel) kelimelerinin birleşimi olan bu tatlı, zamanla birçok farklı kültürde ve mutfakta benimsenmiş ve çeşitli varyasyonlarıyla yapılmaya başlanmıştır. Özellikle İspanyol mutfağında "flan" adıyla bilinir ve Latin Amerika ülkelerinde de yaygındır.
Krem karamel, zengin ve kremsi dokusuyla, şekerin karamelize edilmesiyle elde edilen tatlı bir sosun birleşimi sayesinde birçok insanın favorisi olmuştur. Bugün dünya genelinde bilinen ve sevilen bir tatlı olarak birçok restoranın menüsünde yer almaktadır.
KREM KARAMEL NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
Karamel için:
100 g toz şeker
2 yemek kaşığı su
Kreması için:
500 ml süt
3 adet yumurta
100 g toz şeker
1 paket vanilin
KREM KARAMEL TARİFİ
Karameli Hazırlayın:
Şeker ve suyu küçük bir tavada karıştırarak orta ateşte eritin.
Şeker tamamen eriyip altın rengini alınca ocaktan alın ve kalıplara (tercihen fırın kabı) dökün. Soğumaya bırakın.
Krema Karışımını Hazırlayın:
Sütü bir tencereye koyup ısıtın, ama kaynatmayın.
Ayrı bir kapta yumurtaları, şekeri ve vanilini çırpın.
Sıcak sütü yavaş yavaş yumurta karışımına ekleyin ve sürekli karıştırın.
Kremayı Pişirin:
Hazırladığınız karışımı karamelin üzerine dökün.
Önceden ısıtılmış 160°C fırında, su banyosunda (fırın tepsisine su ekleyerek) 40-45 dakika pişirin.
Soğutun ve Servis Edin:
Fırından çıkarın ve oda sıcaklığına gelene kadar bekletin, ardından buzdolabında birkaç saat soğutun.
Servis yapmadan önce kenarlarından dikkatlice çevirerek kalıptan çıkarın ve üstteki karamel sosuyla birlikte sunun.
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