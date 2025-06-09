Kurban eti dinlendirilmeli mi? 20 yıllık kasap yanıtladı

Kurban etinin kesildikten sonra dinlendirilmesi gerektiğini savunan Muhterem Karaağaç, şu ifadeleri kullandı:

"Kurban eti pay edildikten sonra evlere götürülürken soğuk zincirini kırmamak gerekiyor. Çünkü malum havalar sıcak, kış günü olsa bu kadar sıkıntı olmaz ama hava sıcak olduğu için et poşette yeşerme yapabilir. Eti eve ulaştırdığımız zaman serin bir odada bezin üstüne sererek veya buzdolabında muhafaza etmemiz lazım. Eti hemen işlerseniz, et sertleşir. Ölüm sertliğine ulaşması için etin bir 6 saat soğuk yerde muhafaza edilmesi lazım.''

Kasap Karaağaç, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Eti, artı 2 ile artı 4 arası çalışan bir buzdolabında saklamak gerekiyor. Orada belli bir rengi aldıktan sonra sonra buzdolabı poşetine koyup eksi eksi 20'lere kadar atabilirsiniz. Sıcak eti eksiye atarsan o et hem sertleşir, hem de lezzetini ve faydasını kaybeder'' dedi.