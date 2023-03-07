Makarnaya tuzu doğru zamanda atmak hayat kurtarıcı

MAKARNA PİŞİRMENİN GÜVENLİ ADIMLARI



Buna göre ilk adım suyu tencerede kaynatmak ve bu esnada kapağı kapatmamak. İkinci adım makarnayı süzerken suyun tamamının gittiğinden emin olmak.



Susan Richardson liderliğindeki araştırma ekibi, tuzun makarna piştikten sonra eklenmesi gerektiğini belirtiyor.



Üniversiteden yapılan açıklamada, "Tencerenin kapağını kapatmazsanız, klorlu ve iyotlu bileşiklerin kaçmasını sağlarsınız. Makarnayı süzmek de kirleticilerin büyük kısmını giderir" ifadeleri yer aldı.



Ancak tuz kullanımına dair üçüncü ve dördüncü seçenekler özellikle önemliydi.



Amerikan Kimya Derneği'nin internet sitesinde yayımlanan basın bildirisinde tüm adımlar şöyle sıralandı:





Makarna kapaksız kaynatılmalı.

Piştikleri su süzülmeli.

İyotlu sofra tuzu makarna piştikten sonra eklenmeli.

Makarnayı tuzlu suda kaynatmak isteyenler, koşer tuzu ve Himalaya tuzu gibi iyotsuz seçenekleri kullanılmalı.