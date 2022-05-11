Maraş Ravanda şerbeti tescillendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin yöresel lezzetlerinin ve el sanatlarının koruma altına alınması, ulusal ve uluslararası arenada daha tanınır hale gelmesi için tescil başvurularını sürdürüyor. Bu kapsamda, Maraş camekanı ve Maraş rahlesinin ardından geçmişi eskiye dayanan ve Kahramanmaraş mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan Maraş Ravanda şerbetinin de tescili alındı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca yapılan tescil başvurusunun ardından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 5 Mayıs tarih ve 124 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde Maraş Ravanda şerbeti şehrin koruma altındaki ürünleri arasında yerini aldı.