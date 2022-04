Osmanlı mutfağının anasonlu Saray çöreği sofraları tatlandırıyor

Osmanlı döneminde 'sarayın kileri' olarak adlandırılan Kocaeli'de, saray mutfağının etkisi ekmek çeşitliliğinde de görülüyor. Mancarlı pide, İzmit simidi, bazlama ve cızlama gibi şehrin ekmek çeşitleri arasında yer alan anasonlu çörek, kadınların elinden geleceğe taşınıyor.



Saraylı çöreği, evlerdeki fırınların yanı sıra kuzine sobalarda, Saraylı Mahallesi'nin odun fırınında ve çevredeki endüstriyel mutfaklarda pişirilerek sofralara ulaşıyor.



Ekmek araştırmacısı ve yazarı Dilek Alp, değişen katkı maddeleri, haşhaş, patates, susam, kepek, ceviz, üzüm, tahin gibi yardımcı besinlerle yörelere has özelliğe bürünen ekmek çeşitlerinin, pişiriliş tarzı ve bazen biçimine göre değişik isimlerle sofralara ulaştığını söyledi.



Her bölgenin, ilin, her ilçenin hatta her köyün kendine has pişirme tekniği ve reçetesi bulunduğunu aktaran Alp, Kocaeli'nin zengin mutfak kültürü olduğuna işaret etti.