Pancake nasıl hazırlanır?

Pancake malzemeleri:

12 adet pancake için gereken malzemeler



Yarım su bardağı un



1 adet kabartma tozu



1 yemek kaşığı pudra şekeri



3 yumurta



1 bardak süt



50 gram eritilmiş tereyağı



İsteğe göre 1 paket vanilya



Pancake yapılışı



Derin bir kasede un, kabartma tozu ve pudra şekerini karıştırın. Başka bir kasede yumurtaları, sütü, tereyağını ve vanilyayı iyice çırpın. Kaselerdeki karışımı tek kasede birleştirin.



Ne çok kısık ne de çok açık ateşte, kaşıkla daireler oluştaracak şekilde çok az yağda ve yapışmaz tavada kızartın. Pancake’leri kızartırken her bir yüzeyini 1 ya da 2 dakika tavada bekletmeniz yeterli. Hafif kahverengileştiğinde diğr tarafını çevirin.