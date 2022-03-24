Pancake nasıl hazırlanır?

Kahvaltılar için hem çocukların hem de büyüklerin bayıldığı lezzet olan pancake nasıl pişirilir? İşte pancake için gereken malzemeler ve pancake’i pişirme tüyoları...

Pancake nasıl hazırlanır?

Haberler 24.03.2022 - 08:04

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Pancake malzemeleri:

12 adet pancake için gereken malzemeler

Yarım su bardağı un

1 adet kabartma tozu

1 yemek kaşığı pudra şekeri

3 yumurta

1 bardak süt

50 gram eritilmiş tereyağı

İsteğe göre 1 paket vanilya

Pancake yapılışı

Derin bir kasede un, kabartma tozu ve pudra şekerini karıştırın. Başka bir kasede yumurtaları, sütü, tereyağını ve vanilyayı iyice çırpın. Kaselerdeki karışımı tek kasede birleştirin.

Ne çok kısık ne de çok açık ateşte, kaşıkla daireler oluştaracak şekilde çok az yağda ve yapışmaz tavada kızartın. Pancake’leri kızartırken her bir yüzeyini 1 ya da 2 dakika tavada bekletmeniz yeterli. Hafif kahverengileştiğinde diğr tarafını çevirin.

Pancake’leri tavadan aldığınızda içinde kağıt havlu olan bir tabakta biriktirin ki pancake’leriniz hepsi pilene kadar sıcaklığını korusun.

Pancake yerken, damak zevkinize uygun olarak ister bal sürün, ister çikolata, isterseniz de krem peynir. Reçel ya da marmelat sürmek, üstüne muz ya da çilek gibi mevsime uygun meyveler eklemek de sizin tercihiniz.

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