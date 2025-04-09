Papara nedir, nasıl yapılır? Papara yemeği tarifi

Papara veya Popara ( Ekmek makarnası, Ekmek mantısı) Türkiye ve diğer bazı Balkan ülkelerinde geleneksel olarak yapılan bir yemek çeşididir. Batı Marmara'da papara, doğu Marmara'da ve batı Karadeniz'de ekmek makarnası olarak adlandırılır. Hem yapımının kolay olması, hem lezzetli olması, hem dişleri olmayan yaşlıların kolayca yiyebileceği bir yemek olması ve en önemlisi bayatlamış ekmekleri değerlendirmenin bir yolu olması açısından vazgeçilmezdir.

PAPARA YEMEĞİ NASIL YAPILIR?



Papara yapmak için taze ekmek kullanılması mümkünse de, kıvamının daha iyi olması için bayat ekmek tercih edilir. Ekmekler yaklaşık 1 santim kenarlı küpler şeklinde kesilir ya da doğranır. Bu ekmekler geniş bir tepsiye yayılır.



Bir tavada tereyağı, zeytinyağı, çiçek yağı ya da bunların birkaçının karışımı kızdırılır. İçine ince doğranmış soğan ilave ederek kavrulur. Eğer varsa içine kıyma ya da et ilave edilir ama bu şart değildir. Domates salçası da ilave edilerek sos hazırlandıktan sonra sıcak sıcak tepsideki ekmeklerin üstüne dökülür. Önemli nokta, ıslanmamış ekmek bırakılmamasıdır.



Sonra istenirse üzerine yoğurt dökülür. İstenirse yoğurda sarımsak ilave edilebilir. Yoğurdun üstüne yağda kızdırılmış toz biber ya da hazırlanmış sostan kalan bir kısım dökülerek süslenebilir. Ya da sos hazırlanırken içine et / kıyma konmaz, ekmekler ıslandıktan sonra kalan kısmına kıyma ilave edilip yoğurdun üstüne dökülebilir.



Ya da zevke göre yoğurt yerine rendelenmiş sert beyaz peynir ya da keş (katık) serpilebilir.