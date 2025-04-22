Paskalya Çöreği: Kokusuyla cezbeden lezzet

Paskalya çöreği aslında bizim mutfağımızda, özellikle de İstanbul’da sadece Paskalya zamanı değil her zaman olan bir çörek türü. Örgü hamur, pırıl pırıl parlayan, üstünde bazen file badem, bazen fıstık olan ama asıl kokusuyla insanı cezbeden bir çörek. Çok tatlı değil, hoş, değişik bir kokusu var. İşte o kokunun sırrı mutfağımızın son derece ilginç iki aroma verici malzemesinden kaynaklanıyor. Biri sakız, diğeri ise mahlep.



Sakızı biz daha çok sütlü tatlılarda kullanırız. Sakızlı muhallebi, sakızlı sütlaç, dondurmalarda ise sakızlı dondurmanın yeri bambaşkadır. Mahlep ise hamur işlerine hep girer. Hatta sırf çöreklere, poğaçalara konmak için mahlepli karışımlar da satılır. Tuzlu çöreklere, kandil simidine de konur, tatlı çöreklere de konur. Mahlepin yeri bambaşkadır. Bu lezzetlerin ikisi de dünya mutfaklarında olmayan sadece Ortadoğu coğrafyasında, Ortadoğu’da bazı ülkelerde Suriye, Lübnan, ya da Yunanistan gibi Balkanlarda bazı yerlerde rastladığımız lezzetler.



GELİRİ HÜRREM SULTAN'INMIŞ



Sakızın menşeği Sakız adası. Aslında sakız ağacı yabani bir fıstık türü. Bugün Antep fıstığı dediğimiz, eskiden Şam fıstığı olarak anılan bildiğimiz fıstığın yabanisi. Bu yabani fıstık ağacının gövdesi çizildiği zaman gözyaşı gibi sakız damlaları üretiyor. Damla sakızı ağacın reçinesi aslında. Sakız adasında bu toplanıyor, büyüklüklerine göre ayrılıyor ve dünyaya pazarlanıyor. Biz de sakızımızı büyük oranda Sakız adasından alıyoruz. Osmanlı döneminde Sakız adasının tüm gelirleri doğrudan Hürrem Sultan’a aitmiş. Dolayısıyla sakız her zaman saraya gelirmiş.



ÇEŞME'DE DE VAR AMA



Sakız adası Çeşme’ye neredeyse yüzme mesafesinde. Çeşme’de de sakız ağacı var, fakat biz zamanla kaybetmişiz, şimdi tekrar canlandırmak için projeler var. Sakız aynı zamanda dişlere ve mideye iyi gelen bir sakız türü aslında. Ben küçüklüğümden hatırlıyorum. Böyle ince uzun kağıt ambalajlarda üç küçük parça nohut büyüklüğünde sakız satılırdı, o çubuk şeklindeki ambalajın bir ucunda yaldızlı kağıda sarılmış balmumu olurdu. Ağzınızda sakızla balmumunu birlikte çiğnerdiniz. Çiğnerken önce dişe yapışacak gibi olur, sonra çiğneye çiğneye bildiğimiz sakız oluşurdu. İnanılmaz güzel bir lezzeti olurdu. Sakızın tadını anlatmak çok zor. Fakat mahleple birleşince bambaşka bir birliktelik oluyor.



