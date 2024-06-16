Pesketaryenler ne yer, ne yemez? Pesketaryen beslenme ile ilgili bilinenler

Pesketaryenlik, balık veya diğer su ürünlerinin bulunduğu fakat başka hayvanların etlerine yer vermeyen beslenme düzeni. Pesketaryen beslenmede lakto-ovo vejetaryenlerin tükettiği besinlerin çoğu bulunur ancak vejetaryenler et tüketmez. Merriam-Webster sözlüğü pescetarian sözcüğünün kökenini 1993 yılına kadar götürmektedir ve tanımını "beslenmesinde balık dışında başka ete yer vermeyen kişi" şeklinde yapmaktadır.

PESKETARYENLER NE YER - NE YEMEZ?

Pesketaryenlerin vejetaryenlerle pek çok ortak noktası var. Meyve, sebze, kuruyemiş, tohum, tam tahıl, fasulye, yumurta ve süt ürünleri yerler, et ve kümes hayvanlarından uzak dururlar. Ancak vejetaryenlerden ayrılmalarının bir yolu var: Pesketaryenler balık ve diğer deniz ürünlerini yerler.