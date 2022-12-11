Pirinçle alternatif yemek: Pirinç salatası

Pirinç salatası için önce yine pirinç pilavı pişirmeniz gerekiyor. Pilavı yaparken ölçtüğünüz pirinç oranının iki katı su kullanmalısınız. Örneğin bir su bardağı pirinçle pilav yapacaksanız, 2 bardak su ile pişirmelisiniz. Suda beklettiğiniz pirinçleri bir miktar tereyağı ve bir yemek kaşığı sıvı yağ ile karıştırarak pişirin ve pilavınızı denlenmeye bırakın.

Salata için malzemeler:



4 adet kornişon turşu

1 adet közlenmiş kırmızı biber

1 kutu mısır konservesi

1 adet küçük boy garnitür

2 sap taze soğan

Yarım demet demet dereotu

1 adet limon

1 çay kaşığı tuz

Pirinç salatasının tarifi:

Küp küp doğranmış közlenmiş kapya biberini, doğranmış taze soğanı, dereotunu ve limon suyunu da ekleyin. Demlenen pilavı salatanın içine dökün ve iyice karıştırın. Dilerseniz salatanıza pirincin yanı sıra bir miktar haşlanmış buğday da ekleyerek besin değerini artırabilirsiniz.