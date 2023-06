Risotto nedir, nasıl yapılır? Adım adım risotto tarifi

Risotto, et, tavuk veya sebze suyunda pişirilerek krema kıvamına getirilmiş bir tür pirinç pilavıdır. İtalyan mutfağının önemli yemeklerinden biri olan risotto, İtalya'da pirincin en yaygın tüketim şekillerinden biridir. Pek çok yörede pilava soğan ve şarap katılarak pişirilir.



Risotto sözcüğü İtalyancada pirinç anlamındaki riso kökünden gelir.



Et suyu, et, balık veya sebzelerden yapılabilir. Birçok risotto türü tereyağı, soğan, beyaz şarap ve Parmigiano-Reggiano içerir. İtalya'da pirinci pişirmenin en yaygın yöntemlerinden biridir. Safran orijinal olarak tat ve sarı rengi için kullanılıyordu.

MANTARLI RİSOTTO İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELER



- Yarım paketArborio pirinci

-Yarım paket kültür mantarı

-Yarım kuru soğan

- 2 diş sarımsak

- 2/3 dal taze fesleğen

- 1 paket rendelenmiş parmesan peyniri

- 30 gr tereyağı



Tavuk suyu için



- 1 tavuk budu

- 4 su bardağı su

- 1 havuç

- 1 yeşil kereviz

- 1 soğan

- 1 diş sarımsak

- 2/3 defne yaprağı

- Tuz



MANTARLI RİSOTTO YAPILIŞI



Orta boy tencereye tavuk budunu alın ve üzerine 4 su bardağı su ekleyin. İçine, soyulmuş sebzeleri ve soyulduktan sonra ikiye bölünmüş soğan ile sarımsağı ekleyin. Daha sonra defne yaprağı ve tuzu da ekleyip kaynatın.



Geniş bir tavada tereyağını erittikten sonra sarımsak ve soğanı ince kıyıp tereyağında kavurun. Pirinci ilave ettikten sonra da 5 dakika boyunca karıştırarak kavurun.



Mantarları ince ince doğrayıp ekleyin ve karıştırın. Kaynamış tavuk suyundan kepçeyle pirinç demlenene kadar sürekli ekleyip karıştırın. Pirinç yumuşadıktan sonra pirinci ocaktan alın. Fesleğenleri ince kıyıp ekleyin ve karıştırın. Son olarak servis tabağına alıp rendelenmiş parmesan peyniri serpiştirip servis edin.