Risotto nedir, nasıl yapılır? Adım adım risotto tarifi

Risotto, et, tavuk veya sebze suyunda pişirilerek krema kıvamına getirilmiş bir tür pirinç pilavıdır. İtalyan mutfağının önemli yemeklerinden biri olan risotto, İtalya'da pirincin en yaygın tüketim şekillerinden biridir. Pek çok yörede pilava soğan ve şarap katılarak pişirilir.
Risotto sözcüğü İtalyancada pirinç anlamındaki riso kökünden gelir.
Et suyu, et, balık veya sebzelerden yapılabilir. Birçok risotto türü tereyağı, soğan, beyaz şarap ve Parmigiano-Reggiano içerir. İtalya'da pirinci pişirmenin en yaygın yöntemlerinden biridir. Safran orijinal olarak tat ve sarı rengi için kullanılıyordu.
MANTARLI RİSOTTO İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELER
- Yarım paketArborio pirinci
-Yarım paket kültür mantarı
-Yarım kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 2/3 dal taze fesleğen
- 1 paket rendelenmiş parmesan peyniri
- 30 gr tereyağı
Tavuk suyu için
- 1 tavuk budu
- 4 su bardağı su
- 1 havuç
- 1 yeşil kereviz
- 1 soğan
- 1 diş sarımsak
- 2/3 defne yaprağı
- Tuz
MANTARLI RİSOTTO YAPILIŞI
Orta boy tencereye tavuk budunu alın ve üzerine 4 su bardağı su ekleyin. İçine, soyulmuş sebzeleri ve soyulduktan sonra ikiye bölünmüş soğan ile sarımsağı ekleyin. Daha sonra defne yaprağı ve tuzu da ekleyip kaynatın.
Geniş bir tavada tereyağını erittikten sonra sarımsak ve soğanı ince kıyıp tereyağında kavurun. Pirinci ilave ettikten sonra da 5 dakika boyunca karıştırarak kavurun.
Mantarları ince ince doğrayıp ekleyin ve karıştırın. Kaynamış tavuk suyundan kepçeyle pirinç demlenene kadar sürekli ekleyip karıştırın. Pirinç yumuşadıktan sonra pirinci ocaktan alın. Fesleğenleri ince kıyıp ekleyin ve karıştırın. Son olarak servis tabağına alıp rendelenmiş parmesan peyniri serpiştirip servis edin.
RİSOTTONUN TARİHİ
Pirinç, en azından 14. yüzyıldan beri güney İtalya'da yetiştirilmektedir. Güneyden pirinç yavaş yavaş kuzeye, Po nehir vadi bataklıklarının pirinç ekimine uygun olduğu kuzey İtalya'ya doğru ilerledi. Bir efsaneye göre, Flandre'dan Fabbrica del Duomo di Milano'nun genç bir cam üfleyici çırağı bir düğün ziyafetinde renk vermesi safran’ı prinç yemeğine attı.
İlk Risotto tarifi 1809 yılına aittir. Bu tarif, tereyağında sotelenmiş pirinç, sosisler, kemik iliği ve yavaş yavaş safranlı et suyu eklenmiş soğan içerir. Kralların baş aşçı yardımcısı Giovanni Vialardi'nin 1854 tarihli Trattato di cucina ('Aşçılık Üzerine İnceleme') adlı kitabında risotto olarak adlandırılan bir yemek tarifi vardır.
Artık risotto ile ilişkilendirilen pirinç çeşitleri, 1914'te Maratelli ile başlayarak 20. yüzyılda geliştirildi.
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