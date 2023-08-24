Şah pilavı nasıl yapılır? Azerbaycan mutfağının sevilen lezzeti şah pilavının tarifi

Pilav, Azerbaycan mutfağının en çok sevilen ve tüketilen yemeklerinden biri. Bölgeyle özdeşleşen şah pilavı ise et, hamur ve meyvelerin birleşiminden oluşuyor. Gerek görüntüsü gerekse malzemeleriyle perde pilavını anımsatan şah pilavının yapılış aşamalarını derledik.
ŞAH PİLAVI MALZEMELERİ
500 gr kuşbaşı kesilmiş kuzu eti
500 gr Azerbeycan/yasemin pirinci
200 gr haşlanmış kestane
3 adet soğan
200 gr eritilmiş tereyağı
1 tatlı kaşığı tuz
10 adet kuru kayısı
50 gr sarı üzüm
100 gr kabuksuz badem
1 yemek kaşığı safran veya zerdeçal
1 çay kaşığı limon tuzu
Hamuru İçin:
500 gr un (2,5 su bardağı un)
50 gr tereyağı
2 çorba kaşığı yoğurt
2 adet yumurta
Tuz
ŞAH PİLAVI TARİFİ
Pirinçleri 1 saat kadar suda bekletin.
Soğanı piyazlık doğradıktan sonra kuşbaşı kesilmiş eti suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerine soğanları ekledikten sonrakavurmaya devam edin. Kuru üzüm, kayısı ve eriği de ekleyip karıştırmayı sürdürün.
Daha sonra tüm baharatları (zerdeçal, karabiber ve tuzu) da ilave edin.
Tuzlu suda beklettiğiniz pirinci güzelce yıkayın ve kaynar suda haşlayın. Pirinçler pişince suyunu süzün. Erittiğiniz tereyağına pirinci ekleyin. Safranlı suyu da tuzla birlikte pilava ekleyin ve harmanlayın.
Hamuru için unu ve yağı birlikte ovun, diğer malzemeleri ilave ettikten sonra yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru biri büyük, diğeri küçük olmak üzere iki parçaya bölün.
Büyük parçayı pilavın pişirileceği sapsız tencerenin taban ve kenarlarını kaplayacak ölçüde açın. Her eşit şekilde ağlanmış tencereye yerleştirin. Hazırlanan kalıba biraz pirinç koyun, üzerine kestaneleri dizin. Yine biraz pirinç koyun, üzerine etli karışımı koyun. En son yine pirinç koyun. Hamurun küçük parçasını oklava ile kapak gibi açarak üzerine kapatın, alttan gelen hamurla birleştirin.
Önceden 200 derecede ısıtılan fırında iyice kızarana kadar pişirin. Pişince servis tabağına alt üst edin, sunarken kek gibi dilimleyin.
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