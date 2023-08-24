Şah pilavı nasıl yapılır? Azerbaycan mutfağının sevilen lezzeti şah pilavının tarifi

ŞAH PİLAVI MALZEMELERİ

500 gr kuşbaşı kesilmiş kuzu eti

500 gr Azerbeycan/yasemin pirinci

200 gr haşlanmış kestane

3 adet soğan

200 gr eritilmiş tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

10 adet kuru kayısı

50 gr sarı üzüm

100 gr kabuksuz badem

1 yemek kaşığı safran veya zerdeçal

1 çay kaşığı limon tuzu



Hamuru İçin:



500 gr un (2,5 su bardağı un)

50 gr tereyağı

2 çorba kaşığı yoğurt

2 adet yumurta

Tuz

ŞAH PİLAVI TARİFİ

Pirinçleri 1 saat kadar suda bekletin.



Soğanı piyazlık doğradıktan sonra kuşbaşı kesilmiş eti suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerine soğanları ekledikten sonrakavurmaya devam edin. Kuru üzüm, kayısı ve eriği de ekleyip karıştırmayı sürdürün.

Daha sonra tüm baharatları (zerdeçal, karabiber ve tuzu) da ilave edin.

Tuzlu suda beklettiğiniz pirinci güzelce yıkayın ve kaynar suda haşlayın. Pirinçler pişince suyunu süzün. Erittiğiniz tereyağına pirinci ekleyin. Safranlı suyu da tuzla birlikte pilava ekleyin ve harmanlayın.



Hamuru için unu ve yağı birlikte ovun, diğer malzemeleri ilave ettikten sonra yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru biri büyük, diğeri küçük olmak üzere iki parçaya bölün.



Büyük parçayı pilavın pişirileceği sapsız tencerenin taban ve kenarlarını kaplayacak ölçüde açın. Her eşit şekilde ağlanmış tencereye yerleştirin. Hazırlanan kalıba biraz pirinç koyun, üzerine kestaneleri dizin. Yine biraz pirinç koyun, üzerine etli karışımı koyun. En son yine pirinç koyun. Hamurun küçük parçasını oklava ile kapak gibi açarak üzerine kapatın, alttan gelen hamurla birleştirin.



Önceden 200 derecede ısıtılan fırında iyice kızarana kadar pişirin. Pişince servis tabağına alt üst edin, sunarken kek gibi dilimleyin.