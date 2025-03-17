Sahur vaktinde kapış kapış tüketiliyor: Turistlerin de favori yemeği, fiyatı 150 liradan başlıyor
Şanlıurfa'nın önemli lezzetleri arasında bulunan ciğer kebabı, vatandaşların sahurda en çok tükettiği lezzetlerin başında geliyor.
Birbirinden lezzetli yemekleriyle öne çıkan Şanlıurfa'da Ramazan ayında ciğer kebabı tüketimi diğer aylara göre artış gösterirken, vatandaşlar bu kebabı en çok sahur vaktinde tüketiyor. Gece 00.00’da başlayan ciğer kebabı ziyafeti, sahur vaktinin bitimine kadar devam ediyor.
Kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin de tercih ettiği ve porsiyonu 150-200 liradan satılan ciğer kebabı; lavaş ekmeği, kuru soğan, közlenmiş acı biber ve ayranla servis ediliyor.
''GÜNLÜK 3 BUÇUK TON CİĞER KEBABI TÜKETİLİYOR''
Ciğer kebabı ustası İbrahim Birinci, ciğere olan yoğun talep hakkında şunları söyledi:
"Şanlıurfalıların ciğer kebabına ilgisi çoktur. Ciğer kebabı sabah saat 05.00'te de yenilir, akşam vaktinde de yenilir. Ciğer kebabına sürekli bir rağbet vardır. Sabah saat beşte açıyoruz iş yerimizi, iftara hazırlık yapıyoruz. İftar vaktinde ciğer bitiyor. İftardan sonra bu kez sahura hazırlık yapıyoruz. Sahur vakti şimdi saat 01.30 olmasına rağmen ciğer kebaplarımız tükenmek üzere. Sürekli bir yoğunluk var. Ortalama günlük 3 buçuk ton ciğer kebabı tüketiliyor. Genellikle bu aralar sahur vaktinde yoğun geçiyor. Ancak yetiştirebiliyoruz.''
Sahur vakti yakınlarıyla ciğer kebabı yiyen vatandaşlardan Selami Güleç, "Türkiye'deki en lezzetli ciğer. Ben Karadeniz'den geliyorum. Herkese tavsiye ederim. Acı insanı rahatsız etmeden yakıyor. İkinciyi hatta 3'üncüyü de yediriyor'' ifadelerini kullandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Şanlıurfa
- Ramazan
- Sahur