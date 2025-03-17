Sahur vaktinde kapış kapış tüketiliyor: Turistlerin de favori yemeği, fiyatı 150 liradan başlıyor

Birbirinden lezzetli yemekleriyle öne çıkan Şanlıurfa'da Ramazan ayında ciğer kebabı tüketimi diğer aylara göre artış gösterirken, vatandaşlar bu kebabı en çok sahur vaktinde tüketiyor. Gece 00.00’da başlayan ciğer kebabı ziyafeti, sahur vaktinin bitimine kadar devam ediyor.

Kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin de tercih ettiği ve porsiyonu 150-200 liradan satılan ciğer kebabı; lavaş ekmeği, kuru soğan, közlenmiş acı biber ve ayranla servis ediliyor.