Sakala çarpan çorbası hangi yöreye ait, ismi nereden geliyor? İşte sakala çarpan çorbasının tarifi ve hikayesi

İSMİNİN HİKAYESİ



Sakala çarpan çorbasının hikayesi ise bir rivayete göre şöyle; yalnız yaşayan bir dedeye komşusu bir tas sıcak çorba götürmüş. Çorbayı kaşıkla değil de tastan içen dedenin sakalına takılan erişteler yüzünden çorbanın adı sakala çarpan çorbası olarak günümüze kadar gelmiş.



Sakala Çarpan Çorbası Malzemeleri



1 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı ev makarnası (erişte)

1 adedet soğan

Et suyu (isteğe göre miktarı ayarlanabilir)

4 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un, tuz ve nanedir.



Sakala Çarpan Çorbası Nasıl Yapılır?



Mercimekler yıkanır, haşlanır ve suyu süzülür. Ayrı bir yerde ince ince doğranan soğan, iki yemek kaşığı yağla birlikte kısık ateşte ara sıra karıştırılarak kavrulur. Un katılarak bir iki defa daha çevrilir. Mercimek, tuz ve et suyu eklenir. Kaynayınca ev makarnası ilave edilir. 15-20 dakika daha pişirilir. İki yemek kaşığı yağ bir tavada eritilir içine nane eklenir ve çorbanın üzerine gezdirilir.



Not : Ev makarnası yerine yarım su bardağı şehriye de kullanılabilir. Arzu edilirse nane yerine limon ilave edilebilir.