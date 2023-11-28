Şambali tatlısı nasıl yapılır? Adım adım şambali tarifi

Şambali veya Şam tatlısı, Türk mutfağından irmikli bir tatlıdır. Şambali, irmik (buğday irmiği), şeker (toz şeker), süt veya yoğurt, nişasta ve kabartma tozu ile tekniğine uygun olarak hazırlanan hamurun tepside pişirilmesi ve piştikten sonra üzerine şerbet dökülmesiyle elde edilen bir tatlı çeşididir. Fırına verilmeden önce tatlı hamurunun üstü badem veya fıstıkla süslenebilmektedir.

ŞAMBALİ TARİFİ



Malzemeler;



2 su bardağı iri boy irmik

1 su bardağı seker

1 su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya



Şerbeti İçin;



3 su bardağı seker

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

ŞAMBALİ NASIL YAPILIR?



Malzemelerin hepsi karıştırılıp borcam büyüklüğünde yağlanmış bir kalıba dökülür. Üzerine arzuya göre ağartılmış badem dizilir veya iri kırılmış fındık serpiştirilir. İyice kızarana kadar 1800C’li fırında pişirilir. Bu arada seker ve su kaynatılır. Kaynadıktan yaklaşık 4–5 dakika sonra limon suyu eklenip bir taşım daha kaynadıktan sonra altı kısılıp bekletilir. Fırından çıkınca kaynayan şurubu dökülür. Şurubu tamamen çekince

(tercihen ertesi gün) istenilen şekilde kesilip servise sunulur.