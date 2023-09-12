Samosa nasıl yapılır? Hint mufağı böreği samosa tarifi

Hint mutfağı denildiğinde ilk akla gelen lezzetlerden biri de samosa oluyor. Haşlanmış pirinç veya patates püresi, soğan, yeşil bezelye, mercimek, zencefil, acı biber, baharat, yeşillik karışımı ile yapılır. Samosa, dolguya bağlı olarak vejetaryen olabilir. Güney Hindistan'daki samosalar, farklı boyutlarda yapılır.



MALZEMELER:



Hamuru için:



500 gram un

1 yemek kaşığı hardal

1,5 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz



İç harcı için:



1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı kimyon tohumu

1 tatlı kaşığı toz zerdeçal

1 tatlı kaşığı toz kişniş

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

3 adet patates

1/2 su bardağı haşlanmış bezelye

3 dal taze kişniş



Kızartmak için:



2 su bardağı sıvı yağ



SAMOSA TARİFİ



Un, hardal tohumu ve tuzu derin bir kaba alıp harmanlayın.



1,5 su bardağı suyu ekleyerek kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin.



Bezelyeleri ve patatesleri ayrı ayrı haşlayın.



Haşlanmış patatesleri soyup püre haline getirin.



Sıvı yağı tavada kızdırıp içine baharatları ilave edin ve kokusu çıkana kadar yoğurun.



Kavurduğunuz baharatlara patates püresi, ince doğranmış kişniş ve tuzu ilave edip karıştırın.



Hamuru ince yufka halinde açıp 3 parmak kalınlığında şeritler kesin.



Her bir şeridin ucuna hazırladığınız patatesli harçtan koyun ve bir miktarda haşlanmış bezelyeden koyun.



Muska şeklinde sarın.



Kızartmalık yağı iyice kızdırıp her iki tarafını da altın sarısı bir renk alana dek kızartın. Yağını çekmesi için havlu kağıtta bir süre bekletin.



Kuru naneyi yoğurtla karıştırıp samosanın yanında servis edin.