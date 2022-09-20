Sarıbeyler'in 'seferberlik çöreği' coğrafi işaretle tescillendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, her yöresinde ayrı bir kültür ve geleneği taşıyan Balıkesir’in kendine özgü özellik taşıyan ürünlerinin; geleceğe aktarılması, tanınırlığının artırılması ve yöre halkına kazanç sağlaması amacıyla coğrafi işaret çalışmalarına devam ediyor. Kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesinin korunmasının sağlanması açısından büyük önem arz eden coğrafi işaret ile tescilli 15 ürünü bulunan Balıkesir’de, son olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından başvurusu yapılan ‘Savaştepe Sarıbeyler Seferlik Çöreği’nin de tescil almasıyla birlikte coğrafi işaretli ürün sayısı 16’ya çıktı.



KURTULUŞ SAVAŞI'NIN FORMÜLÜ SEFERBERLİK ÇÖREĞİ

Gastronomi değerinin yanı sıra; ortaya çıkışının manevi olarak da bölge için büyük önem arz ettiği ‘seferberlik çöreği’ ilk defa Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’na katılan askerlere; besleyici, lezzetli ve dayanıklı gıda sağlayabilmek amacıyla Savaştepe’nin Sarıbeyler Mahallesi’nde yaşayan kadınlar tarafından üretildi. Yöre halkının bir araya gelerek topladığı; un, yoğurt, zeytinyağı, şeker ve tarhana mayasıyla hazırladığı çörek, yuvarlak şekil verilerek yıkanmış susama bulanıp, odun ateşinde pişirildikten sonra serin bir yerde kurutularak 2-3 ay bozulmadan saklanabilecek hale getirilmiş. Böylece o dönemde cephede savaşan askerlere, uzun süre bozulmadan dayanabilecek doyurucu ve besleyici gıda sağlanmış.