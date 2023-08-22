Şehzade pilavı (Osmanlı mutfağı) nasıl yapılır? Adım adım Şehzade pilavı tarifi

Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaşan bir çok lezzet var, şehzade pilavı da bunlardan biri. Malzemesi bol bir pilav olan şehzade pilavı, günümüzde davet sofralarında sıklıkla tercih ediliyor. Peki, şehzade pilavı nasıl yapılır? İşte adım adım şehzade pilavı tarifi...

Şehzade pilavı (Osmanlı mutfağı) nasıl yapılır? Adım adım Şehzade pilavı tarifi

Şehzade pilavı adından da anlaşılacağı gibi Osmanlı saray mutfağından geliyor. Sıradan pilav tariflerinden sıkılanlar için şehzade pilavı yapılışını derledik.

ŞEHZADE PİLAVI MALZEMELERİ

-Yarım kg pirinç
-Kültür mantarı
-Çam fıstığı
-Kuş üzümü
-Kuru veya yaş dereotu
-Tarçın
-Karabiber
-Margarin
-Tuz
-Sıvıyağ
-Kaşar peyniri

ŞEHZADE PİLAVI TARİFİ

Pirinçler ıslanıp yıkanır. Fıstıklar pembeleşinceye kadar kavrulur. Üzerine pirinç eklenip biraz daha kavrulduktan sonra içine kültür mantarı doğranır. Kuş üzümü, tarçın, dereotu, baharatlar ve su eklenilerek pilav haline getirilir. Pilav dinlendikten sonra küçük güveçlere alınarak üzerine kaşar peyniri konulup fırında kızartılıp servis edilir.

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