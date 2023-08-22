Şehzade pilavı (Osmanlı mutfağı) nasıl yapılır? Adım adım Şehzade pilavı tarifi

Şehzade pilavı adından da anlaşılacağı gibi Osmanlı saray mutfağından geliyor. Sıradan pilav tariflerinden sıkılanlar için şehzade pilavı yapılışını derledik.

ŞEHZADE PİLAVI MALZEMELERİ



-Yarım kg pirinç

-Kültür mantarı

-Çam fıstığı

-Kuş üzümü

-Kuru veya yaş dereotu

-Tarçın

-Karabiber

-Margarin

-Tuz

-Sıvıyağ

-Kaşar peyniri



ŞEHZADE PİLAVI TARİFİ



Pirinçler ıslanıp yıkanır. Fıstıklar pembeleşinceye kadar kavrulur. Üzerine pirinç eklenip biraz daha kavrulduktan sonra içine kültür mantarı doğranır. Kuş üzümü, tarçın, dereotu, baharatlar ve su eklenilerek pilav haline getirilir. Pilav dinlendikten sonra küçük güveçlere alınarak üzerine kaşar peyniri konulup fırında kızartılıp servis edilir.



