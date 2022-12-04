Söke Pidesi coğrafi işaretle tescillendi

Aydın’ın Söke ilçesinin gelenekselleşen lezzeti ‘Söke Pidesi’ coğrafi işaretini aldı. Söke Ticaret Borsası’nın girişimleri ile işaretli hale getirilen ‘Söke Pidesi’ artık Söke’nin lezzet markalarından biri olarak anılacak. Birçok yerde olmasına karşın hamuru ve özellikle kıymalı-yumurtalı pidesinde kavrulmuş kıyma ile yapılmasıyla kendisini benzerlerinden ayıran lezzet Söke Pidesi, coğrafi işaretine kavuştu. Söke Pidesi Coğrafi İşaret tescili lansman töreni Söke Ticaret Borsası Konferans Salonunda yapıldı.

Törene Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke Ticaret Borsası Başkanı A. Nejat Sağel, Borsa Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar, Ticaret odası Meclis Başkanı Veysel Kara başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı.



Söke Ticaret Borsası Başkanı A. Nejat Sağel "Şehrimizin bu lezzetli ürününü tescilini alarak değerimize sahip çıkmak bizleri gururlandırmaktadır. Biliyorsunuz ki bir şehre ilk kez gittiğimizde, hemen ‘Nesi meşhur?’ diye sorarız. Coğrafi işaret dediğimiz şey, aslında bu sorunun cevabıdır. Bir yerde yetişen kendine özgü değerlerin, yöreyle özdeşleşen şeklidir. Düşündük ki misafirlerimizi her zaman Söke Pidesini tattırarak ağırlıyoruz ve bu düşünce ile yola çıkarak bu görevi üstlenmek istedik” dedi.

