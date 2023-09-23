Taco nedir, nasıl yapılır? (Karidesli taco tarifi)

Son yıllarda ülkemizde de sık tüketilen taco, geleneksel Meksika yemeğidir. Birçok şekilde yapılabilmektedir. Yapımında tortilla, et, peynir ve çeşitli sebzeler kullanılır. Ayrıca, yanında bazı garnitürler de tüketilebilir. Genellikle elle yenilmektedir.
Taco, Meksika'da Avrupalılar'ın gelişinden önce tüketilmeye başlanmıştır. Bu yemeğe "taco" adını İspanyollar vermiştir.
KARİDESLİ TACO NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
6 adet taco
500 gr karides
6 dilim ananas
1 adet soğan
Rende kırmızı lahana
1 kutu mısır
Zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Ekşi krema için:
1 paket krema
1 adet limon suyu
Tuz
Karabiber
KARİDESLİ TACO TARİFİ
Karidesler, sıvı yağ ile sotelenir. Üzerine tuz, karabiber eklenerek ocaktan alınır. Soğan ve ananaslar minik minik doğranır. Sosu için krema, limon suyu, tuz ve karabiber iyice çırpılır. Tacoların içine sırası ile lahana, soğan, ananas, mısır ve karidesler eklenir. En üste ekşi krema ilave edilerek servis edilir.
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