Taco nedir, nasıl yapılır? (Karidesli taco tarifi)

KARİDESLİ TACO NASIL YAPILIR?



Malzemeler:



6 adet taco

500 gr karides

6 dilim ananas

1 adet soğan

Rende kırmızı lahana

1 kutu mısır

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber



Ekşi krema için:



1 paket krema

1 adet limon suyu

Tuz

Karabiber



KARİDESLİ TACO TARİFİ



Karidesler, sıvı yağ ile sotelenir. Üzerine tuz, karabiber eklenerek ocaktan alınır. Soğan ve ananaslar minik minik doğranır. Sosu için krema, limon suyu, tuz ve karabiber iyice çırpılır. Tacoların içine sırası ile lahana, soğan, ananas, mısır ve karidesler eklenir. En üste ekşi krema ilave edilerek servis edilir.