Tava ciğerin fiyatı et döneri solladı: Edirneli esnaf isyan etti

Önemli olanın yerli müşteriyi kaybetmemek olduğunu ifade eden Imrak, "Her çıkan tarife, aslında bize ve işletmelere zarar veriyor. Bu zammı şahsi olarak onaylamıyorum; bence uygun değil. Sonuçta bizim aldığımız hiçbir ürüne zam gelmedi. Yani zam gelmeden neyin zammını bekliyoruz? Neden bu kadar yüksek zam yapıyoruz?" diyerek tepki gösterdi.

''HER TARİFE ASTIĞIMIZDA MÜŞTERİ KAYBEDİYORUZ''



Zammın müşteri kaybına yol açtığını dile getiren Imrak, "Oda bunu uygular ve meclis onaylar. Bu nedenle, zammın olması uygun değil. Önümüzde mübarek Ramazan ayı var. Televizyonlarda, diğer büyük şehirlerde bununla ilgili birçok haber görüyoruz ve bu durumu tasvip etmiyoruz. Kendimiz de müşteriyiz; bir yere gittiğimizde pahalı bir şey yemek, içmek istemeyiz. Bize gelen müşteriyi aynı şekilde değerlendirmek gerekir. Her tarifeyi astığımızda müşteri kaybediyoruz" dedi.



''DAYANABİLDİĞİM YERE KADAR DAYANACAĞIM''



Edirne Osmanlı'ya uzun yıllar başkentlik yapmış bir şehir olmasına rağmen, esnaf olarak bu durumu yeterince değerlendiremediklerini, kendi ayaklarına kurşun sıktıklarını ifade eden Imrak, "Her işletme, yerli müşterisini bir gözden geçirerek bu durumu değerlendirmelidir. Ben, yerli müşteri portföyümden memnunum ve bu nedenle zam uygulamıyorum. Dükkanlarımdan birinde ciğeri 260 liradan satıyorum, diğerinde ise 270 liradan. Dayanabildiğim yere kadar dayanacağım" ifadelerini kullandı.