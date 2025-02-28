Tava ciğerin fiyatı et döneri solladı: Edirneli esnaf isyan etti

Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı ve ciğerci esnafı Uğurcan Imrak, en son Lokantacılar ve Esnaf Odası'ndaki tava ciğer fiyatının 300 TL olduğunu, yeni tarifeye göre bu fiyatın 360 TL olduğunu öğrendiklerini, bu zamlı tarifeyi uymayacaklarını ve eski tarifeden devam edeceklerini söyledi.

''NEDEN BU KADAR YÜKSEK ZAM YAPIYORUZ?''

Önemli olanın yerli müşteriyi kaybetmemek olduğunu ifade eden Imrak, "Her çıkan tarife, aslında bize ve işletmelere zarar veriyor. Bu zammı şahsi olarak onaylamıyorum; bence uygun değil. Sonuçta bizim aldığımız hiçbir ürüne zam gelmedi. Yani zam gelmeden neyin zammını bekliyoruz? Neden bu kadar yüksek zam yapıyoruz?" diyerek tepki gösterdi.