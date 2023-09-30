Testi kebabı hangi yöreye aittir, nasıl yapılır? (Testi kebabının malzemeleri ve tarifi)

Kapadokya bölgesinin kendine özgü tatlarından birisi de meşhur testi kebabıdır. Başlangıç itibariyle tandır kültürü etrafında oluşan bir yemektir. Günümüzde tandırın yanı sıra fırınlarda ve açık ocaklarda da yapılmaktadır. Geleneksel testi kebabı, Avanos ilçesinde üretilen testi ve çömlek adı verilen toprak kapların içine, et ve malzemelerin konularak, tandırda pişirilmek suretiyle hazırlanır. Daha çok özel günlerde, gruplara göre yapılan bu yemek, lokanta ve restoranlarda müşterinin hizmetine sunulur. Ayrıca, Avanoslu çanakçıların tek kişilik olarak imal ettikleri küçük testilerde de yapımına başlanmıştır.
TESTİ KEBABI MALZEMELERİ
1 adet testi (çömlek de kullanılabilir.)
Kuşbaşı doğranmış et (Tercihe göre dana ve koyun eti olabilir)
Domates
Sarımsak
Sivri biber
Sıvı yağ
Tuz, karabiber, kimyon.
TESTİ KEBABI TARİFİ
Öncelikle testiye sıvı yağla et birlikte konur. Testi önceden hazır edilmiş köz halinde bulunan ateşin ortasına gömülerek, etin pişmesi sağlanır. Etin suyu çekilip kavrulmaya başladığında, domates, sarımsak, sivri biber, tuz ve karabiber eklenerek, tam bir karışım hali alır. Ardından testinin ağzı bir bez konduktan sonra, orta kıvam hazırlanmış hamurla sıvanır. Hamurun ortasında küçük bir delik açılır. Bu haliyle köz ateşe gömülür. Yaklaşık iki saat ateşte bekletilir. Bu zaman içerisinde dengeli pişmesini sağlamak için ara sıra testi silkelenir. Testinin üzerindeki hamurun pişmesinden, içinde bulunan malzemenin de piştiği anlaşılır. Daha sonra testi ateşten alınarak, 20 dakika dinlendirilir. Servis yapmak için testinin ağzında sıvalı olan hamur çıkartılır, üzerine kimyon, karabiber gibi baharatlar serpilerek, servise hazır hale getirilir. Geleneksel uygulamalarda olmamakla birlikte, turistik restoranlarda testinin ağzı şov amaçlı olarak satırla kırılarak, yemek, testinin içinden servis edilir.
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