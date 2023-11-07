Tire köfte nasıl yapılır? (Tire köfte tarifi)

Tire köftesi (Tire Şiş Köfte), İzmir'in Tire ilçesinde yapılan, yöreye özgü bir köfte türüdür. Dana kıymadan hazırlanır. Tire kebabı da denilen Tire şiş köfte; dananın özel yerlerinden alınan etlerin iki kere çekildikten sonra bir gece buzdolabında dinlendirip, üçüncü kez tekrar çekildikten sonra elde edilen kıymanın sadece tuz ile yoğrulup özel yapılmış çelik şişlere köfte şeklinde sarılması ile hazırlanır. Odun ateşindeki ızgara üzerinde ön pişirme işlemi yapılan şiş köfteler, şişlerden çıkarılıp daha sonra kullanılmak üzere tekrar dinlendirilir.



Servis yapılacağı zaman önce taze domatesler doğranıp, kısık ateşteki tavada, yağsız olarak kendi suyunda karıştırılıp ezilerek sos hazırlanır. Ayrı bir bakır tavada kızdırılan tereyağında kızartılan köfteler servis tabağına alınır. Üzerine domates sosu ve kıyılmış maydanoz dökülerek servis yapılır. Yanında yine Tire’de hazırlanan koyun yoğurdu ile yenilmesi tavsiye edilir. İzmir’deki ya da Tire’deki kebapçılarda tadına bakabileceğiniz Tire şiş köfteler günümüzde ön pişirme işlemi yapıldıktan sonra dondurularak Türkiye’nin her yanına pazarlanabilmekte ve böylece evlerde de kolayca hazırlanabilmektedir.



TİRE KÖFTE YAPILIŞI

Malzemeler:



500 gr Tire Süt kıyma



1 adet kuru soğan



1 tatlı kaşığı irmik



1 çay kaşığı tuz



1 çay kaşığı karabiber



1 çay kaşığı kimyon



150 gr Tire Süt tereyağ (köfteler için)



5 adet domates



50 gr Tire Süt tereyağ domatesleri kavurmak için



Yarım demet maydanoz



Gerektiği kadar Tire Süt yoğurt



Tire Şiş Köfte Yapılışı:



Önce kıymayı bir yoğurma kabının içine koyun bir soğanı rendeleyin.

1 tatlı irmik koyun, tuzunu, baharatlarını ekleyin ve güzelce yoğurun daha sonra şişlere Tire köftelerinizi geçirin.



Düz bir zeminde ince olacak şekilde rulo haline getirin köfteleri bir elektrikli ızgarada veya fırının ızgarasında pişirin.



Daha sonra bir tavada 50 gram tereyağını kızdırın ve domatesleri kare kare doğrayıp içinde kavurun.



Biraz sulu bırakın. Ayrı bir yerde 150 gram tereyağını kızdırın ve pişirdiğiniz köfteleri içine atın birkaç kez döndürün.



Daha sonra maydanozları İnce İnce doğrayın servis tabağının en alt kısmına domatesleri koyun, üstüne köfteleri yerleştirin.



Onun üstüne tekrar domates sosundan dökün. Domatesin üstüne maydanozları koyun.



Kenarına yoğurdu koyun ve en üstüne tereyağdan kalanı köftelerin üzerine dökün.