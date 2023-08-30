Tofu tarifi, nasıl yapılır? İşte tofu yapılışı ve malzemeleri

Tofu, soya sütünden elde edilen bir bitkisel protein kaynağıdır. İşte temel tofu yapımı için adım adım bir tarif:



Malzemeler:





1 su bardağı soya fasulyesi (kurutulmuş)

4 su bardağı su (emdirme ve kaynatma için)

3 yemek kaşığı limon suyu veya sirke (sütü pıhtılaştırmak için)

Bir tutam tuz

TOFU NASIL YAPILIR?



Soya Fasulyelerini Emdirme:



Kurutulmuş soya fasulyelerini bir gece önceden bol suyla yıkayın ve suya batırın.



Ertesi gün, şişmiş olan fasulyeleri süzün.



Soya Fasulyelerini Haşlama:



Fasulyeleri emdirme suyundan süzdükten sonra tencereye alın.

Üzerini 4 su bardağı su ile kaplayın.



Fasulyeler yumuşayıncaya kadar orta ateşte kaynatın. Yaklaşık 1 saat sürebilir. Fasulyelerin iyice yumuşadığından emin olun.



Soya Sütünü Ayırma:



Kaynamış fasulyeleri süzün ve suyunu ayırın. Haşlama suyunu ileride kullanabilirsiniz.



Haşlanmış fasulyeleri blendere alın ve üzerine 2 su bardağı su ekleyin. İyice çırpın, homojen bir karışım elde edene kadar blendırdan geçirin.



Sütü Pıhtılaştırma:



Fasulye sütünü tencereye aktarın ve orta ısıda ısıtın.



Süt hafifçe ısındığında, limon suyunu veya sirkeyi ekleyin. Süt pıhtılaşmaya başlayacak, beyaz pıhtılar ayrılacaktır.



Pıhtılar iyice ayrıldığında ocaktan alın.



Pıhtıları Süzme Bezi İçinde Süzmek:



Bir süzme bezi veya ince bir tülbent alın ve bir süzgece yerleştirin.



Sütü pıhtıları süzmek için bu süzgece dökün.



Biraz soğumasını bekleyin, ardından bezin ucunu toplayarak sıktırın.

Pıhtıları sıkmak ve fazla sıvıyı atmak için sıkın.



Tofu Şekillendirme:



Sıkılmış pıhtıları bir tofu kalıbına (veya düz bir yüzeye) alın ve düzleştirin.



Üzerine bir ağırlık koyun (örneğin bir tavla tahtası) ve fazla suyunu atması için en az 30 dakika bekletin.



Tofu Hazır:



Ağırlığı kaldırdığınızda tofu sıkılaşmış olacaktır. Şimdi tofu bloğunuzu dilimleyebilir ve istediğiniz yemekte kullanabilirsiniz.



Elde ettiğiniz tofu, taze ve ev yapımı olacaktır. Eğer kızartılmış tofu yapmak isterseniz, doğranmış tofu dilimlerini yağda kızartabilir veya fırınlayabilirsiniz.

Afiyet olsun.