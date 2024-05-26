Togo'da Ege mutfağından lezzetler ve Zeybek tanıtıldı

Türkiye'nin Lome Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin Batı Afrika ülkesi Togo'daki Lome Büyükelçiliği, Ege bölgesine özgü yemekleri tanıttı.



Türkiye'nin Lome Büyükelçisi Muteber Kılıç'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Togo'dan çok sayıda üst düzey devlet görevlisi, iş ve sanat dünyasından tanınmış isimler ve Lome'deki davetliler katıldı.



Kılıç, etkinliğin, Emine Erdoğan öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Kitabı"ndan esinlenilerek Türkiye'nin tüm diplomatik temsilciliklerinde düzenlendiğini söyledi.