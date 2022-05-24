Türk dönerinin "Geleneksel Ürün Adı" tescili için AB Komisyonu'na başvuruldu. Uluslararası Döner Federasyonu'nun (UDOFED) açıklamasında görüşlerine yer verilen Genel Başkan Mehmet Mercan, dönerin 1500'lü yılların başından bu yana Türk topraklarında üretimi ve tüketimi gerçekleşen geleneksel bir ürün olduğunu belirtti.



Türkiye'de dikey olarak pişirilen dönerin yazma eserlerde 1546 yılının tarihlendirildiği aktaran Mercan, Selçuklu ve Osmanlı döneminde ticaret yollarında kurulan kervanlarda da görülen dönerin, bugüne dek Türkiye'de korunduğunu ve buradan dünyaya yayıldığını anlattı.



Mercan, sevilerek tüketilen dönerin, dünyada önemli bir yeri olduğunu kaydetti.



UDOFED'in, dönerin ülke ve dünya genelinde temsilini sağlamak amacıyla yaptıkları çalışmalar arasında dönerin tescilinin önemli bir adım olduğunu vurgulayan Mercan, ayrıca dönerin 2021'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin kültürel hazinelerinin kayıt altına alındığı Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri'ne kaydedildiğini aktardı.



Dönerin 9 Aralık 2021'de "Geleneksel Ürün Adı" olarak da tescil edildiğini belirten Mercan, şunları söyledi:



"Dönerin ülke ekonomisine öngörülen katkısı yüzde 20 ihracat ile birlikte yaklaşık 100 milyar liradır. Halihazırda ülkemizde 100 binden fazla işletme ve 1 milyon çalışanı olan bu önemli ürünün ülkemizde 'Geleneksel Ürün Adı' tescili bizim için ayrıca bir başlangıç adımı olmuş, AB Komisyonunda da 'Geleneksel Ürün Adı' tescili için başvurusu yapılmıştır. Ayrıca AB Komisyonuna 'Geleneksel Ürün Adı' olarak ülkemizden ilk başvurunun döner olduğunun altını çizmek isteriz."

