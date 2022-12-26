Türk mutfağının sıralamasına tepki

Haber: Baran Bila



İnternet üzerinden yapılan oylamada İtalyan mutfağı dünyanın en iyisi seçildi. Listede ikinci sırayı Yunanistan, üçüncü sırayı İspanya aldı. Tasteatlas web sitesinin yaptığı listede Türkiye yedinci oldu. Kaymak, Afyon Sucuğu, Aydın İnciri ve Cağ Kebabı site kullanıcıların en çok beğendiği lezzetler oldu.



Türkiye'nin Yunanistan, Fransız mutfağının ise Amerikan mutfağının arkasında yer alması sosyal medyada tartışma yarattı. Web sitesine göre liste yiyecek ve içeceklerin lezzet değerlendirmesine göre yapıldı. Ancak şeflere göre daha ayrıntılı bir açıklama getirilmeli.



"TÜRK MUTFAĞI GÖZ ARDI EDİLİYOR"



Ünlü şef Ömür Akkor, "En çok endemik bitkisi olan en çok lokantası olan veya dünyada en çok tariflerine reçetelerine rastladığımız mutfak olarak yayınladık derlerse diyeceğim ona göre değerlendirelim. 20 bin yıldır yemek yapılan bu topraklarda birilerinin daha iyi daha lezzetli daha iyi üstte bir mutfak yapmasına ben pek şans vermiyorum çünkü biyolojik çeşitlilik olarak baktığımızda da Anadolu'da toplamda biz 12 bin bitki biliyoruz ve bunların 3 bin 600 tanesi Anadolu'ya ait sadece burada yetişiyor endemik, ama bunu karşılığında Belçika'da bir endemik bitki var" dedi.



"Yerel lezzetlerimizi daha mı ön plana çıkarmalıyız tanıtımını daha mı iyi yapmalıyız?" sorusuna yanıt veren Akkor, "Biz biraz litaratürü kaybettik biz Abdülaziz'in en sevdiği lezzeti yaparken onu beşamel sosla bağlıyorsun ama onun adı Osmanlı'da beyaz salçaydı sen mutfağında başka dillerin litaratürüne yer verirsen onlar yukarı çıkıyor. Türk ürünlerinin iyilerini yurt dışında bulamama gibi bir sorun var. Siz iyi bir un bulamazsanız iyi bir su böreği açamazsınız iyi bir salça bulamazsanız iyi bir dolma yapamazsınız" dedi.