Umm Ali tatlısı nasıl yapılır? (Umm Ali tatlısının tarifi ve hikayesi)

Umm Ali tatlısının geçmişi Orta Çağ Mısır'ına kadar uzanıyor. Rivayete göre, Mısır Sultanı'nın eşi tüm Mısır aşçılarının ve kadınlarının en lezzetli tatlı tarifi için yarışmasını istedi ve Umm Ali tatlısı ortaya çıktı. Seçilen tarif daha sonra kutlama amacıyla ülke çapında dağıtıldı



Osmanlı döneminden kalan eski bir hikayeye göre ise valinin biri halkın arasına karışarak çat kapı evlere ziyarette bulunurmuş. Benzer ziyaretlerden birinde fakir bir ailenin hanımı, ikram edecek bir şey bulamayınca evde bulunan kuruyemiş, süt ve yufkadan oluşan bir tatlı hazırlamış. Yediği tatlıyı çok beğenen vali, tatlının adını öğrenmek istemiş. Evin reisi Ali’nin annesi anlamına gelen "Umm Ali" adını uydurmuş.Genellikle Ramazan ayında tüketilen Umm Ali tatlısının tarifini derledik.





UMM ALİ TARİFİ

Umm Ali tatlısı malzemeleri



8 adet milföy hamuru

4 su bardağı süt

½ su bardağı toz şeker

2 adet kakule tohumu (dövülmüş)

1 bardak file badem

½ bardak yeşil fıstık

½ bardak kırılmış ceviz

1 su bardağı Hindistan cevizi

3 yemek kaşığı esmer şeker

1 paket krema

½ su bardağı şeker

1 çorba kaşığı esmer şeker



Umm Ali nasıl yapılır?



Milför hamurları yağlı kağıt üzerinde fırında sade olarak pişirilir, soğumaya bırakılır.



Süt, kakule ve şeker kaynatılır, kenara alınır.



Ayrı bir kapta badem, fıstık, hindistan cevizi, esmer şeker karıştırılır.

Soğuyan süt karışımı üstüne eklenir , içine çekmesi beklenir.



Krema ve şeker çırpılır, yufkalı karışımın üzerine yayılır.



Üzerine esmer şeker serpilir



Fırında 180 derecede 20 dakika pişirilir.





