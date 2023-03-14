Vartabit nedir, nasıl yapılır? İşte yöresel lezzet vartabitin tarifi

Evinizde bayat ekmekler birikiyorsa onları atmak yerine çeşitli şekillerde değerlendirebilirsiniz. Yöresel lezzet vartabit, bayat ekmekleri değerlendirmenin en güzel yollarından biri. Kuru fasulye, yoğurt ve bayat ekmek ile hazırlanan bu besin, Adana, Hatay ve Mersin mutfağında sık sık yer alır.

GEREKLİ MALZEMELER



2 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı tahin

1 adet bayat ekmek

2- 3 diş sarımsak

1 adet limon suyu

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz



SUNUMU İÇİN



125 gram tereyağ

2 yemek kaşığı sıvıyağ

Kırmızı toz veya pul biber



VARTABİT YAPIMI



2 su bardağı kuru fasulyeyi bir gece önceden ıslatın.



Vartabiti hazırlayacağınız gün fasulyeler yumuşayıncaya kadar tencerede pişirin.



Tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak ve tuzu bir kaba alıp çırpın.



Haşlanan fasulyelerin suyunu süzdükten sonra karışıma ekleyin.

Ekmeği küçük küçük doğrayın, yağsız tavada kızartın.



Servis tabağına küçük kızarttığımız ekmekleri yayın. Üzerine tahinli fasulyeleri ekleyin.



Sos için tereyağ ve sıvıyağı ısıtın, pul biberi ekleyin ve fasulyelerin üzerine gezdirin.

