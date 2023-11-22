Velute Sos (Veloute) nedir, nasıl yapılır?

Veloute sosu Fransız mutfağından tavuk su ve açık renk kavrulmuş un ve tereyağı karışımı ile yapılan bir beyaz sosdur. Allemande sosu veloute sosuna yumurta sarısı ve tavuk suyu veya balık suyu karıştırarak yapılır. İsteğe bağlı mantar da eklenebilir.

VELUTE SOS TARİFİ



Yapımı için malzemeler



1,5 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı un

1 litre tavuk suyu



Veloute (Velüte) sos tarifi Nasıl yapılır?



Tereyağını sos tenceresinde kısık ateşte eritin.



Yağ eriyince unu ilave edin ve rengi dönene dek kavurun.



Son olarak yavaş yavaş tavuk veya et suyunu ekleyin ve kıvam alana kadar aynı yöne doğru karıştırın.



Kıvam alınca ocaktan alıp baharatlarını ilave edebilirsiniz.