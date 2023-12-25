Yılbaşı kurabiyesi Gingerbread nasıl yapılır? (Gingerbread tarifi)

Zencefilli kurabiye dünya çapında popüler bisküvi esaslı, zencefil aromalı atıştırmalıktır. Zencefil kurabiyesi genellikle toz zencefil ve diğer baharatlar, tarçın, pekmez ve küçük hindistan cevizi ile aromalaşır.
GİNGERBREAD MALZEMELERİ
300 gr un
150 gr şeker
100 gr tereyağı
1 yumurta
1 çay kaşığı karbonat
4 yemek kaşığı pekmez
1’er tatlı kaşığı zencefil, yenibahar, karanfil, muskat ve tarçın
GİNGERBREAD NASIL YAPILIR?
Un, karbonat ve baharat çeşitlerini bir kâseye eleyin. Tereyağını ekleyin ve karışımı ekmek kırıntısı gibi görünene kadar parmaklarınızla ovalayın.
Şekeri de ekleyin ve tahta kaşıkla iyice karıştırın.
Ayrı bir kapta pekmez ve yumurtayı çırpın. Kuru karışımın olduğu kabın ortasına havuz açıp pekmezli yumurtalı karışımı buraya dökün. Yoğurun ve sert bir hamur elde edin.
Tezgahı unlayıp yarım santimetre kalınlığında açın. Dilediğiniz kalıpla keserek şekil verin. 180 derece fırında 10-12 dakika pişirin.
- Etiketler :
- Haberler -
- N-Life N-Lezzetler
- Tatlı
- N-Life