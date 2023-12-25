Yılbaşı kurabiyesi Gingerbread nasıl yapılır? (Gingerbread tarifi)

Yılbaşı döneminin geleneksel kurabiyesi Gingerbread, Batı mutfağında çok yaygın olan tüketiliyor. Zencefilli kurabiyeye Birleşik Krallık'ta, Man Adası, Avustralya, Yeni Zelanda'da ve eski İngiliz İmparatorluğunun çoğunda genellikle "zencefil fıstığı" (ginger nuts) denir. Peki, yılbaşı kurabiyesi Gingerbread nasıl yapılır?

Yılbaşı kurabiyesi Gingerbread nasıl yapılır? (Gingerbread tarifi)

Zencefilli kurabiye dünya çapında popüler bisküvi esaslı, zencefil aromalı atıştırmalıktır. Zencefil kurabiyesi genellikle toz zencefil ve diğer baharatlar, tarçın, pekmez ve küçük hindistan cevizi ile aromalaşır.

Yılbaşı kurabiyesi Gingerbread nasıl yapılır? (Gingerbread tarifi) - 1

GİNGERBREAD MALZEMELERİ

300 gr un
150 gr şeker
100 gr tereyağı
1 yumurta
1 çay kaşığı karbonat
4 yemek kaşığı pekmez
1’er kaşığı zencefil, yenibahar, karanfil, muskat ve tarçın

GİNGERBREAD NASIL YAPILIR?

Un, karbonat ve baharat çeşitlerini bir kâseye eleyin. Tereyağını ekleyin ve karışımı ekmek kırıntısı gibi görünene kadar parmaklarınızla ovalayın.

Şekeri de ekleyin ve tahta kaşıkla iyice karıştırın.

Ayrı bir kapta pekmez ve yumurtayı çırpın. Kuru karışımın olduğu kabın ortasına havuz açıp pekmezli yumurtalı karışımı buraya dökün. Yoğurun ve sert bir hamur elde edin.

Tezgahı unlayıp yarım santimetre kalınlığında açın. Dilediğiniz kalıpla keserek şekil verin. 180 derece fırında 10-12 dakika pişirin.

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