Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı

"Gidelim Buralardan", "Sokak Kızı", "Erkekler de Yanar" gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Nazan Öncel'in danışmanı Yağız Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mayıs ayında anjiyo balon yapılarak iki stent takılan sanatçımız apar topar tekrar acile kaldırıldı." dedi.

Sanatçının durumu stabil hale getirilmeye çalışılıyor.

69 yaşındaki şarkıcı, Mayıs ayında geçirdiği ameliyatın ardından yaptığı açıklamada, ""Her şey bir kalp çarpıntısı ile başladı. Anjiyo derken nur topu gibi iki stentimiz oldu. İyiyiz diyelim iyi olalım. Bünyeyi biraz neşeye alıştırmak lazımmış meğer. Arayan soran samimiyetle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese bin teşekkür ederim. Var olunuz her daim." ifadelerini kullanmıştı.