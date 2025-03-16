Ne Zha 2'nin yükselişi sürüyor: Tüm zamanların en çok hasılat yapan ilk 5 filmi arasına girdi

Xinhua'nın haberine göre, sinema bileti satış platformu Maoyan'ın verilerine göre, filmin gişe hasılatı, vizyondaki 45. gününde ön satışlar dahil 15 milyar yuanı (2,09 milyar dolar) aştı.



"Ne Zha 2", böylece 2015 yapımı "Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor" filmini geride bırakarak tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden 5. filmi oldu.



16. yüzyılda kaleme alınan "Fıngşın Yanyi (Tanrıların Tayini)" adlı klasik romanın uyarlaması olan fantezi türündeki animasyon filmi, Çin Budizmi'ndeki "Ne Zha (Nı Ca)" adlı koruyucu tanrının çocukluk serüvenlerini anlatıyor.



Eleştirmenler, 2019'da seyirciyle buluşan ilk filmin devamı niteliğindeki "Ne Zha 2"nin, kökleri Çin folklorunda bulunan bir hikayeyi, aksiyon, mizah ve romantizmle birleştirerek başarılı bir seyirlik ortaya koyduğunu belirtiyor.



ÇİN'İN EN FAZLA GİŞE HASILATI YAPAN VE EN ÇOK İZLENEN FİLMİ



"Ne Zha 2", 6 Şubat'ta 5 milyar 770 milyon yuan (804 milyon dolar) gişe hasılatına ulaşarak "Çin'in en fazla gişe hasılatı yapan sinema filmi" olmuştu.



Film, önceki gişe rekortmeni, 2021 yapımı "Çangcin Gölü Muharebesi"ni geride bırakmıştı.



Film, 8 Şubat'ta 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşarak, bu eşiği aşabilen ilk Hollywood dışı yapım olmuştu.



İzleyici sayısı 10 Şubat'ta 160 milyonu aşan "Ne Zha 2", 159 milyon kişinin izlediği 2017 yapımı "Kurt Savaşçısı 2" filmini geride bırakarak, "Çin'in en fazla izlenen filmi" ünvanını kazanmıştı.



DÜNYANIN EN FAZLA HASILAT YAPAN ANİMASYONU



"Ne Zha 2", 17 Şubat'ta, vizyona girişinin 20'nci gününde, 2019 yapımı "Aslan Kral"ı geride bırakarak tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden 10. filmi olmuştu.



Gişe hasılatında dünya çapında Çin'den ve Asya'dan ilk 10'a girebilen ilk yapım olan "Ne Zha 2", 18 Şubat'ta, vizyonda üçüncü haftasını tamamlarken, 2024 yapımı "Ters Yüz 2"yi geride bırakarak "dünya çapında en fazla gişe hasılatı yapan animasyon filmi" olarak kayıtlara geçmişti.