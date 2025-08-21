Nemrut'un zirvesinde nanoteknoloji

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nemrut'un binlerce yıllık mirasını çağın en ileri teknikleriyle geleceğe taşıdıklarını belirterek, "Yürütülen ilk sağlamlaştırma çalışmalarıyla Antiochos ve Kartal başları ile Apollon heykeli yeniden bütünlüğüne kavuştu. Doğu ve batı teraslarında nanoteknolojiyle yapılan bu müdahaleler sayesinde taşların dokusu güçlendirildi, çatlaklar kapatıldı." ifadelerini kullandı.



Kültür ve Turizm Bakanlığının sağlamlaştırma projesiyle, Nemrut Dağı'nın doğu ve batı teraslarında yer alan eserler nanoteknolojiyle koruma altına alınıyor.



Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, 5 yıllık süreçte, çağın en ileri teknikleriyle gerçekleşecek çalışmalarla, bu eşsiz mirasın gelecek kuşaklara aktarılacağını belirtti.



Bakan Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti:



"Nemrut'un binlerce yıllık mirasını çağımızın en ileri teknikleriyle geleceğe taşıyoruz. Yürütülen ilk sağlamlaştırma çalışmalarıyla Antiochos ve Kartal başları ile Apollon heykeli yeniden bütünlüğüne kavuştu. Doğu ve batı teraslarında nanoteknolojiyle yapılan bu müdahaleler sayesinde taşların dokusu güçlendirildi, çatlaklar kapatıldı. Taşların dokusunu güçlendiren nano kireç ve nano silikat yöntemleri ilk kez Nemrut'ta kalıcı şekilde uygulanıyor ve bu yeni yöntem ilk kez Nemrut'un taşlarına nefes oldu.



Yapıları gelecek nesillere taşıyacak olan en doğru yöntem 2 yıl süren çalışmaların sonrasında belirlendi. 5 yıllık yol haritasıyla ilerleyecek bu proje, eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmak için attığımız en önemli adımlardan biridir. Nemrut'un zirvesinde başlattığımız bu çalışmalarla, insanlık tarihinin sessiz tanıklarını, gelecek yüzyıllara güvenle emanet ediyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum."