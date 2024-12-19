Neşe Özkan karın gerdirme ameliyatı sonrası hayatını kaybetti (Neşe Özkan kimdir, kaç yaşındaydı?)
Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, estetik operasyon sonrası yaşamını yitirdi. İki çocuk annesi Neşe Özkan'ın, karın germe ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu öne sürüldü. Neşe Özkan daha önce Gelin Evi programına katılmıştı.
İki çocuk annesi Neşe Özkan'ın, karın germe ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu öne sürüldü. Ameliyat öncesinde paylaştığı son hikayesinde Bergen'in bir şarkısını seslendiren Özkan, duygusal anlarıyla takipçilerinin dikkatini çekmişti.
NEŞE ÖZKAN KİMDİR?
Neşe Özkan, 28 yaşında. Aslen Trabzonlu. Trabzonspor taraftarı. Anestezi teknikerliği ön lisans mezunuydu. Ticaretle uğraşıyordu. Evli 2 çocuk annesiydi.
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